浪漫台三線最強客家伴手禮出爐 第1名太勸敗！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為推廣台三線沿線的客家風光，客家委員會發起「台三線客家名物選拔」，邀請1萬多名國外觀光客參與，最終選出14家獲獎商品，由客委會主任委員李永得頒發總額高達新台幣1百萬元的輔導措施獎金，讓得獎廠商進行商品設計、包裝、通路及行銷優化。

台三線客家名物選拔歷時半年，本次共有293件商品報名參加，經過第一階段7位專家評選出35件入圍作品後，緊接著由到訪桃園國際機場、基隆港及旅行社協助之下的來台外國觀光客，在10月至11月中旬進行投票，最後在競爭激烈的評比中，選出14家最能代表台三線客家特色的商品。獲獎商品將與昇恆昌合作，讓國際觀光客都能看見最具特色的台三線客家名物。

客委會表示，本次選拔分為「食品組」及「非食品組」。食品組的前三組依序為日新茶園的「東方美人茶+蜜香紅茶」、藝欣茶坊的「六爺酸柑茶彩盒裝」及白石蜂業的「天然蜂蜜三合一」。

非食品組的前三名為達能工作室的「上家下屋天然手工皂綜合禮盒組」、好客在一起的「好客鱒魚餐墊 Hakkafish」及新竹縣柿染文化協會的「大地的溫度」

客委會主任委員李永得承諾，客委會將全力協助廠商與昇恆昌及其他通路合作，拓展得獎商品的銷售通路，也會幫助廠商做進一步的商品設計、包裝、通路、行銷輔導措施，讓廠商打造出專屬的客家特色品牌，讓國內外遊客到客庄旅遊時，能夠看得到、吃得到、買得到最具台三線客家特色的商品。