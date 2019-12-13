葉問熱潮！甄子丹面臨棘手教養問題　揪台灣粉絲上傳最愛的姿勢

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）葉問系列完結篇「葉問4」亞洲巡迴宣傳創造許多熱門話題，飾演葉師傅的甄子丹因劇情談起家中親子教養問題，他說「孩子天天在變，我也要跟著變。」此外，甄子丹也向台灣粉絲喊話，上傳最喜歡的葉師父功夫POSE，將有機會獲得小禮物。

經典武打電影「葉問4」話題不斷，先前甄子丹傳出封眼消息，證實只是「最後一部功夫片」，也讓粉絲寬心，現在甄子丹又鬆口大談教養問題，而甫於新加坡結束宣傳的他，旋即前往馬來西亞會合監製黃百鳴、演員陳國坤及編劇黃子桓繼續宣傳，吸引上千名粉絲圍觀，人氣爆棚。

馬來西亞的粉絲見面會於12日知名景點雙子塔舉行。官方臉書表示，據知雙子塔一直極少開放予藝人活動，但得知葉問到訪，商場首次破例，讓甄子丹成為首位華人藝人可以在商場內舉行活動。甄子丹一出現，全個商場尖叫震天，為答謝大家愛戴他亦不停在台上派心。



甄子丹（右2）合體演員陳國坤（左2）等宣傳電影（圖/Ip Man 4: The Finale 葉問4：完結篇臉書）

電影公司發布新聞稿表示，在完結篇中，除了精彩的動作場面，也再度強調葉問是居家人，但也面對兒子進入叛逆期的難題，甄子丹表示，很理解葉師父的難題，家中小兒子現在12歲，「親子關係，我也是天天都在學習，真的是一輩子的課題，孩子天天在變，我也要跟著變。」

甄子丹日前前往新加坡宣傳，在現場擠滿5000位粉絲想見他的本人風采，他一出現讓全場氣氛沸騰。記者會上，他如何教育小孩成為話題焦點，他表示，身為父親，他希望可以儘量了解孩子們的內心世界，「這是一種學習的過程，很有挑戰性。」



甄子丹前往新加坡宣傳吸引5000位粉絲（圖/電影公司）

甄子丹分析起「葉問」的銀幕魅力，「他有血有肉，雖然面對強敵時似乎是無敵的，但面對問題時，他也會困擾，但葉問會選擇用一些很厚道、很包容的方式去處理，所以大家都很喜歡他。」

「葉問4」中葉問前往美國，對於粉絲們覺得葉問本人並沒有去過美國等疑問？甄子丹也解釋，「我們並不是拍攝紀錄片，並沒有完全根據真正的葉問的經歷去拍攝，只是採用了這個人物，他是李小龍的師父，除了功夫與詠春之外，大多數觀眾對他並沒有那熟悉，所以電影團隊想塑造出一個英雄人物，為了戲劇效果，會加入一些虛構的劇情，但我們都是很正面的把葉問呈現在觀眾眼前。」

台灣「葉問4」臉書發文表示，甄子丹邀請台灣喜愛「葉問》系列的粉絲，上傳他們最喜歡的葉師父的功夫POSE，他還在影片中比劃了帥氣的功夫動作，果然引發強力回響，很多粉絲都發揮創意，上傳許多張讓人印象深刻的比劃詠春拳的照片，甚至小寶寶的睡覺照也成了趣味詠春POSE，在網路掀起一片討論風潮。



甄子丹戲裡戲外都遇棘手教養問題（圖/電影公司）



甄子丹揪大家上傳最喜歡的功夫姿勢（影/葉問4台灣臉書）