堅定擁護台諾關係 諾魯總統訪台共尋雙邊合作

諾魯總統安格明今訪台，總統蔡英文以軍禮迎接（圖/翻攝自 總統府直播） 諾魯總統安格明今訪台，總統蔡英文以軍禮迎接（圖/翻攝自 總統府直播）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）堅定擁護台諾關係，諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）伉儷12月13日至17日率團來台進行國是訪問。本次安格明也將簽署台諾航空服務協定，與台灣共尋新合作契機。

外交部表示，安格明總統伉儷此行偕同磷礦暨重建公司部長艾力克（Reagan Winson Aliklik）伉儷、外交暨貿易部副部長皮里斯（Asterio Appi）伉儷等人訪臺，將會晤蔡英文總統，接受蔡總統及外交部長吳釗燮伉儷款宴，並將簽署臺諾航空服務協定（Air Services Agreement），及參訪政經文化建設，以深入瞭解台灣經社發展，並從中共尋新合作契機。

外交部表示，諾魯總統安格明具豐富法律背景，長期為人權發聲，曾擔任司法暨邊境管制部助理部長、多元文化部助理部長、公共服務部助理部長及國會議員等政府要職。安格明今年8月當選總統，並曾於本年9月底自紐約聯合國大會結束後，特地訪台過境轉機，表達堅定友我立場，強調臺諾關係親如家人。

本次再度率團訪臺，不僅是安格明上任後首度來台國是訪問，更是首度赴他國進行正式訪問。

外交部進一步強調，台灣與諾魯共享民主、自由及人權等普世價值，兩國長期在農漁業合作、公共衛生、教育、潔淨能源及基礎建設等領域密切合作，雙邊關係誠如安格明總統所言如家人般緊密友好。