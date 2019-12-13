強勢回歸！台北大龍市場打造新穎超市　電子支付回饋金高達15萬

台北大龍市場回來了！（圖/臺北好市發聲臉書） 台北大龍市場回來了！（圖/臺北好市發聲臉書）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北大龍市場盛大開張！推出生鮮食材溫控設備並禁用美耐皿餐具，空間寬敞明亮並注重大家健康及環保，更推出電子支付及回饋金優惠，一甩過去傳統市場髒亂形象打造新型購物空間。

台北市公有大龍市場位於台北最古老街區之一大龍峒，今（13）日已正式開幕典禮。重建工程歷時四年，進駐82家攤商，全區以南北區乾濕分離設計，推行生鮮食材溫控設備、禁用美耐皿餐具，並提供更多元的電子支付方式，民眾只要使用手機台灣Pay或悠遊卡就能輕鬆消費。

大龍市場自治會吳碧嬌會長表示，經歷改建過程各種挑戰，過去試營運一個月中，因應新的硬體設備有些調整；全新的大龍市場，就是要帶給大家『超市的服務，傳統市場的人情味』。



店家「智勝鮮食」結合兄弟的名字揚智、揚勝、及古蹟台北孔廟發展出新的樣貌（圖/臺北好市發聲臉書）

開幕當週13日至20日期間，只要使用電子支付工具在大龍市場內採買金額達一千五百元，也可以憑手機顯示之支付憑證來兌換限量購物袋；自即日起至31日止，凡在大龍市場購物使用「台灣Pay」掃碼支付成功，就有機會享受該筆消費30%回饋。

台北市市場處指出，使用「台灣Pay」掃碼支付成功者，每筆可享消費金額30%之回饋（小數點四捨五入，非即時回饋），單筆消費回饋上限新台幣（以下同）100元，每一帳戶於活動期間最高回饋500元，回饋總金額上限15萬元，如達總金額上限，即提前停止本回饋活動，

凡於大龍市場開幕期間，民眾採購鮮食打卡上傳開箱照，加上「#今晚吃甚麼」、 「#鮮去大龍買」兩個Hashtag，即可獲得大龍市場開幕限量文青風帆布購物袋。

此外，大龍市場特於14日舉辦「大龍市場遊程體驗」，邀請導覽老師帶領民眾走進孔廟、保安宮等古蹟，再前往大龍市場體驗新式傳統市場魅力，目前已額滿，有興趣民眾請鎖定候補訊息，詳情請前往臺北市好市發聲及臺北市大龍市場查詢。



「吃個早餐」有別於傳統早餐店的桌椅，木桌木椅搭配綠色牆面的設計，讓顧客有如回到學生年代，在教室裡吃早餐的感覺（圖/臺北好市發聲臉書）



（圖/臺北好市發聲臉書）



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