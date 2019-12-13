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喝咖啡吃杯子！ 紐航推「食用杯」台北奧克蘭航線吃得到

紐航估計，一年約可減少800萬個紙杯消耗

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/13 10:20
可食用的餅乾咖啡杯年減少800萬紙杯垃圾量（圖/ 紐西蘭航空提供）

可食用的餅乾咖啡杯年減少800萬紙杯垃圾量（圖/ 紐西蘭航空提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）以樂於創新與極富創意聞名的紐西蘭航空響應環保出新招，為了減少平均每年消耗掉的800萬個紙杯，宣布推出可食用的餅乾咖啡杯，香草口味的咖啡杯將創意想法應用於減少垃圾生產量，用沒有限制的創意落實環保。

紐航表示，貴賓室平均每天早上會消耗600杯咖啡，而平均一年在空中與地面上加起來是超過800萬杯的咖啡，數字可觀。

紐西蘭航空資深客戶體驗經理Niki Chave 表示，雖然現行食用的咖啡杯是可分解的有機材質，但紐航的最終目標是不再製造咖啡杯垃圾，因此與紐西蘭企業twiice合作的推出可食用的咖啡杯由小麥粉、糖、雞蛋與香草製成，不但能防止飲料滲露更可以保持酥脆。

Niki Chave 表示，可食用的咖啡杯只是第一步，紐西蘭航空會持續與不同類型的夥伴合作，致力於環境友善，發展飛機上可長期使用的產品。

紐西蘭航空於2018年11月開通台北—奧克蘭航線，是目前唯一往返台北—奧克蘭不停點直飛的航空公司。

其豐富的航線供旅客便捷地銜接紐西蘭皇后鎮、威靈頓、基督城、羅托魯瓦等20個紐西蘭國內目的地，及澳洲、斐濟、庫克群島等南太平洋島嶼甚至南美洲等熱門目的地。

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