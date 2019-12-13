【股匯雙漲】台股衝破11900大關　再創29年新高紀錄

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）電子科技族群領軍之下，台股今（13)日開盤大漲逾百點，指數衝破1萬1900點大關，再創29年新高紀錄，台積電股價也再度走高，早盤一度達新台幣343元。

同時，新台幣大幅升值推升熱錢加持，早盤湧入逾百億元成交量，截至9時15分，新台幣兌美元約大漲2.26角。

中央社報導，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.410元開盤，貶0.4分，但旋即止貶回升，截至9時13分，勁揚2.41角，來到30.165元。

美國傳出與中國敲定貿易協議，激勵美股大漲，道瓊工業指數漲220.75點，漲幅0.79%，半導體類股股價延續強勁走勢，美光（Micron）漲3.49%，超微（AMD）更飆漲7.9%。

費城半導體指數再漲2.71%，台積電美國存託憑證（ADR）也漲2.72美元，攀高至58.62美元，漲幅達4.87%，續創歷史新高。

台積電依舊漲勢凌厲，開高走高，股價一度衝至343元，市值8.89兆元，再度刷下歷史新高紀錄；也推升台積電概念股的帆宣走高，早盤大漲逾4%，精材漲幅也有3%。

另外，明泰12日宣布擬斥資新台幣48.11億元收購仲琦私募10萬張，同時也公開收購10萬張，將取得仲琦60.8%股權，帶動仲琦開盤立即漲停，股價鎖在22.65元。