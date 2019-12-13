網暴動！捕捉野生潤娥超美吃貨　下機直奔台北這一家

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）韓團「少女時代」潤娥來台宣傳代言品牌，一下飛機就前往台北知名餐廳KIKI享用美食，可愛又親民讓粉絲表示「看到妳吃就餓了！」

韓團「少女時代」潤娥在社群媒體Instagram（IG）上擁有破千萬的高人氣，今年獲頒亞洲之星大賞頒獎典禮獲頒「Face of Asia Award」大獎，同框台灣帥氣男星邱澤一起在釜山領獎，潤娥更於近日被粉絲目擊出現在台北街頭。



潤娥享受台灣美食（圖/潤娥Instagram）

自由報導，潤娥已於11日低調抵達台灣，這次受邀來台，不僅為品牌拍攝廣告，並將於12月13日出席品牌記者會，再次展現流利的華語，更會親自分享Jello（能傳訊、傳秘密）的使用心得。

綜合媒體報導，潤娥下機當晚便直奔知名川菜餐廳KIKI大啖美食，直到潤娥把照片PO到IG上，不少台灣粉絲才看到照片中的背景竟是台灣的「好樂迪」，立刻暴動留言並找出這間餐廳，就是藍心湄、陶晶瑩和舒淇投資的KIKI餐廳。

潤娥IG上可見整桌數十道的好菜，也有女神不顧形象大啖美食照片，她發文寫下「明明就不餓」並hashtag「台北」，吸引不少粉絲點讚留言：「看到妳吃就餓了」、「歡迎來到台灣」。



（圖/潤娥Instagram）