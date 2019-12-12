【台灣遠東航空停飛】機師工會盼政府強勢介入 網傳張綱維「遺書」稱遭4人詐騙

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 遠航驚傳明天(13日)將停業，董事長張綱維已失聯兩周。不過根據多家媒體報導，遠航高層內部群組傳出張綱維本人發出的「遺書」，聲明他遭到詐騙再加上兩岸不景氣，「只求一死以謝罪」，同時請求檢調單位展開調查。



三立新聞最新報導指出，北市警方擔心張綱維真的尋短，主動前往他的松平路豪宅查訪，管家卻表示，張綱維已20多天沒回家，也未交代去向。巡邏警員為求慎重，要求管家上樓查看，按電鈴卻未獲任何回應，警方只好收隊離開現場。



稍早三立新聞報導，遠航副董事長鄭晴文發出董事長張綱維的「遺書」聲明。《經濟日報 》與《 自由》等多家媒體均披露了相同的「遺書」，內容如下：

本人張綱維對不起大家，因受詐欺集團詐騙再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，二十多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目，請求檢調單位調查朴XX、林XX、陳XX、王XX四人，佯稱有大筆資金將挹注公司，分文未進導致突然跳票，又收取高額作業費，使我雪上加霜，我一心希望遠航能持續翱翔天際，最終聽信四人話術，造成現在這種情況，希望他們能出面履約解決所有債務，遠航能重生，公司也會做破產清算希望解決所有人問題 ，想不到12年前憑一己之力獨資救了遠航，沒想到竟被拖累如此下場，悔恨至死，都是我的錯，不關其他人的事。

有媒體報導稱，張綱維尚未出境，而且人在台北。對於「遺書」指控遭人詐騙情事，中央社引述檢方人士指出，相關內容含糊不清，當事人應主動出面提告，才有辦法進行偵辦。至於張綱維是否涉及民航法，將待民航局移送後偵辦。

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對於遠航無預警停飛，桃園市機師職業工會今(12）日晚間發布新聞稿表示嚴厲譴責。工會指出，遠東航空擁有超過50年歷史，但卻在今天以一紙才100多字的公告，片面解僱員工，手法相當惡質也明顯違法。



機師工會認為，遠航無預警停飛，導致員工與消費者權益嚴重受損，交通部與勞動部都有必要出面完整說明與解釋，同時要求政府相關單位必須立即強勢介入，針對遠航資方違法侵害員工權益的行徑進行各種必要與可能的補救措施外，確保遠航員工在後續停業過程中的一切權益。



機師工會指出，就工會目前掌握訊息，包括新成立即將營運在內的3家國航現階段對飛行員都有顯著的人力缺口與需求，因此呼籲政府應以專案處理，主動協助遭解僱的機師及具豐富飛航專業的上千名從業人員，優先媒合轉職至其他國航。

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另外，桃園市空服員職業工會明(13)日也將召開記者會，列出2017年以來，遠東航空公司違法事項，同時就政策提出建議，希望不要再有下一個臨時惡性倒閉的航空公司。

自殺不能解決問題，積極求助才是辦法。若需諮商或相關協助可撥打下列專線:

安心專線「1925」(「依舊愛我」)

張老師服務專線「1980」(「依舊幫您」)

生命線協談專線「1995」（「要救救我」）