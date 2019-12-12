不一樣的戶外教育—王世杰

王世杰和學生們在海邊進行空拍機的操作。(國家教育研究院圖片) 王世杰和學生們在海邊進行空拍機的操作。(國家教育研究院圖片)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了戶外教育專家王世杰老師，製作這期的名人講堂，在這期的影片裡面，我們可以看到王世杰老師對戶外教育的熱忱，以及藉由戶外教育，臺灣的孩子們是如何培養出自主學習的精神。

1.台灣海岸線空拍及走讀計畫由來

這個活動最主要是由高雄市四維國小他們來做，他們的主題叫做臺灣海岸線空拍及走讀，所以他們打算把整個臺灣海岸線全部拍完。

拍完之後把它做成網頁，（網頁）裡面只要點進來，就可以看到這個地方的空拍，還有當天他們所拍的照片，跟他們所做的文案。

2.搭配課本進行空拍走讀計畫

這個主題是由學生來確定的，所以這些小朋友，他們就剛好搭配著他們的課本，五年級社會課本，有一個單元叫臺灣海岸線，臺灣的河川跟海岸線，剛好跟他們的課本可以來搭配。

3.學生擁有學習主導權

其實這個課程最重要的是，它雖然原先是一個非常枯燥的課程，就是社會課本裡面的，臺灣的河川與海岸的地形，他們藉由空拍探索之後自己去設計課程，自己去設計行程。

4.空拍機對學習的幫助

藉由空拍機的操作，提升學生學習興趣，因為他們學習空拍機之後，他們的學習動機很強烈，導致他們在學習的過程是非常主動，而且重點是他們有自主學習的精神，因為他們準備要去哪個地方，完全由他們自己來決定，課程的內容是由他們自己來決定來設計，所以這是符合我們12年課綱裡面的自主學習的精神。

5.四維國小學生的反饋

侯秉宸同學：空拍這個活動很好玩，因為我覺得裝空拍機很好玩，就可以多去體驗組裝的樂趣。

王彥甯同學：我在這個團隊裡面有擔任過導播，然後平面紀錄，也有當過空拍手，其中我是比較喜歡導播，因為其實導播的工作，也沒有想像中那麼難，就是你要讓空拍手的同學知道，你在這一個點要怎麼去拍，然後怎麼呈現出這個地方的特色，或是比較值得拍的地方。

6.王世杰鼓勵孩子的一段話

同學們，戶外是非常多彩多姿的，歡迎你們一起加入我們的行列。

看完這期的名人講堂，孩子們是否也想到戶外走走，體驗臺灣的自然風光呢？記得要身體力行走出家門，戶外可以教你更多東西喔。

(國家教育研究院圖片)