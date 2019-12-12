尹崇堯二次面試未通過　金管會要求南山人壽重推代理董事長人選

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）南山人壽保險股份有限公司董事長杜英宗遭停職兩年，董事會原通過由股東潤泰集團總裁尹衍樑的獨子尹崇堯接任代理董事長，不過金融監督管理委員會今（12）日表示，尹崇堯未通過南山人壽代理董事長第二次面試，南山人壽需推舉新的代理董事長人選。

南山人壽午間則發出聲明，表示虛心接受金管會的決議，公司將儘速召開董事會，重新推舉代理董事長人選，並遵照金管會指示辦理後續事宜。

根據金管會新聞稿，南山人壽擬由尹崇堯董事代理董事長一案，經金管會審查結果，考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董事長一職而言，尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗方面，仍有待進一步提升歷練及累積經驗，經綜合評量，金管會決定應予緩議，並請南山人壽重新考量代理董事長人選。

南山人壽在去年因斥資百億元的新系統「境界」在9月上線後狀況不斷，金管會在9月17日祭出新台幣3,000萬元的罰款，並下令董事長杜英宗自9月20日起停職兩年。

南山人壽董事會稍後決議由年僅36歲的尹崇堯代理董事長一職，並指出尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事，以及潤泰集團旗下多間公司的董事。

尹崇堯共歷經兩次面試，第一次由保險局長施瓊華面試，第二次則是由金管會主任委員顧立雄親自面試，也創下國內保險業首例。

中央社根據施瓊華轉述報導，兩次面試分別歷經兩小時，第二次金管會組成審查小組，由顧立雄擔任主席，透過問答的方式進行，並由審查小組綜合評估。

施瓊華強調，年紀雖然也是審查項目之一，但金管會透過學術及實務等方面綜合考量，認為尹崇堯的經營能力還須經過一段時間歷練。她也指出，尹崇堯先前在代理期間作的決定仍然有效，且即使代理董事長審查未通過，尹崇堯仍是南山人壽的董事。

施瓊華提及，南山人壽未來再推派人選仍要經過面試，若審查不通過，金管會就會要求再重新推派。