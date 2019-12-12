【台灣2020大選】高雄市議會混亂中閉幕　綠委舉牌抗議市長落跑•藍委高喊凍蒜

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市議會第3屆第2次定期大會今（12)日閉幕，民進黨市議員在主席台前舉起「韓國瑜對不起高雄人！」等抗議字牌，國民黨則高喊「韓國瑜凍蒜」，雙方相互較勁，讓定期會在混亂中閉幕。

代理高雄市長的高市副市長葉匡時，以及市府局處長今天都出席閉幕式。高雄市副議長陸淑美於中午12時15分宣布定期大會閉幕後，民主進步黨高市議員高閔琳等人分持「光復高雄重返榮耀」、「韓國瑜對不起高雄人！」等字牌，在主席台前一字排開，表達抗議。陸淑美企圖制止，但無效。

中央社報導，國民黨籍的陸淑美隨後在閉幕致詞時，說明市議會審定明年度高雄市政府總預算新台幣1465億多元，另也祝福「韓國瑜高票當選」。

陸淑美的祝福一出，在場中國國民黨高市議員馬上高喊「韓國瑜凍蒜」，議場內民進黨高市議員則回敬「落跑市長、韓國瑜對不起高雄人」、「落跑市長、逃避議會」。藍綠雙方充滿挑釁意味的口號此起彼落，讓定期會在混亂中劃下句點。

高雄市議會第3屆第2次定期大會在9月25日開議，今天(12月12日) 閉幕。高雄市長韓國瑜自10月16日起請假投入總統大選，總質詢及總預算交付都由葉匡時代理。

另一方面，外傳國民黨內預估國民黨總統參選人韓國瑜將贏總統蔡英文10萬票，但另有媒體最新民調稱，韓國瑜落後蔡總統37個百分點左右。

韓國瑜全國競總主委朱立倫今天表示，韓國瑜的非典戰法，造成草根民調和主流民調產生滿大誤差，但選戰最後一個月是關鍵，像是棒球比賽的第8、9局，好好努力，就算落後也能逆轉勝。

朱立倫下午前往立委參選人蔣萬安競選總部為蔣萬安加油打氣，朱立倫受訪時坦言，草根性民調跟原本的主流民調有誤差，但到底是什麼情況，要到最後才能看出結果，畢竟選戰關鍵是最後一個月。

至於韓國瑜日前喊出民調「蓋牌」是否影響立委選情，朱立倫說，一開始可能會，但大家會慢慢理解，像他陪很多立委參選人勤跑基層、直接面對選民，那種反應才是最準的。

有關台北市長柯文哲鬆口參選2024總統，並稱對手可能是新北市長侯友宜，朱立倫說，乾脆討論2040比較快，2020選戰倒數一個月，談到選後都是典型失敗主義、敗選模式，絕不可取，他們一定全力以赴。

談及香港議題，中央社引述朱立倫說，民進黨只會吃香港豆腐，若真正關心香港的人權，就會有很多具體的作法，包括推動難民法，這是台灣加入兩公約對人權的關懷。不只是對香港，全世界需要時都要給予關懷，但民進黨只有政治和選舉考量。