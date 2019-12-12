搶進中東穆斯林旅客市場 北市觀傳局推在地手作文化體驗

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣2019年在全球穆斯林旅遊指數中，獲評為非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地第3名，台北市觀傳局近年來積極開拓穆斯林市場，除參加中東旅展外，邀請阿聯酋航空產品規劃部人員Nasim Javaheri來臺，以在地文化及深度旅遊為主題進行踩線，並介紹臺北市友善穆斯林旅遊環境，期望邀請更多中東地區朋友一起來感受臺北豐富多元的旅遊魅力。

阿聯酋航空(Emirates)為阿拉伯聯合大公國的航空公司，也是中東地區最大的航空公司，目前阿聯酋航空每天皆有一班A380旗艦客機從臺北直飛杜拜，提供中東地區及臺灣旅客由杜拜飛往全球85個國家、158個航點的全球飛行服務。

擁有16年產品行銷經驗的Nasim Javaheri表示，從產品行銷角度來看，臺北(臺灣)的知名度目前雖沒有日韓或港澳高，但會是一個具有吸引力的新興旅遊目的地，讓想嘗鮮的中東旅客有更多元的選擇。

Nasim Javaheri本次來台進行文化深度體驗行程。從大稻埕巷弄的手作文化體驗，到陽明山區美軍宿舍改造的特色餐廳；從台北101的88樓的雲朵咖啡廳品嚐臺北浪漫，到自來水博物館及寶藏巖的專屬秘境；從北投自然景觀及特色溫泉體驗，到各式美食小吃等，期望讓更多中東地區旅客能感受臺北市豐富多元的旅遊魅力。

觀傳局長劉奕霆表示，中東GCC海灣6國的消費力驚人，以卡達（Qatar）為例，每人平均每個假期（10天）的花費（不含機票）約4,200美金（約新臺幣12萬6,000元），平均每日420美元，如何吸引更多中東旅客來臺北將是一個重點目標，臺北市已主動向中央呼籲開放中東GCC海灣6國旅客免簽，希望促成更多高端旅客來臺消費。