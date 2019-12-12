福泰慈善聖誕月 入住贈善牧基金會手繪桌曆

邁入佳節氣氛濃厚的12月，意昧著大家喜愛的聖誕節也慢慢靠近了。在這充滿愛與感恩的月份裡，福泰飯店集團帶領旗下三個品牌共9家飯店，即日起至12/31攜手與「天主教善牧基金會」暖心推出「慈善聖誕月Lovely Christmas」住房專案，訂房即贈可愛手繪「2020善牧公益桌曆」，每房只要NT$2,000起，讓旅人們歲末年終出遊時還能獻愛心。同時為擴大回饋社會，福泰飯店集團今年更首辦愛心「慈善聖誕音樂會」，榮幸邀請知名大提琴家「郭虔哲」先生於12/15為天主教善牧基金會小朋友們現場演奏多首聖誕樂曲，提前與大家共築美好聖誕回憶。另外郭虔哲先生發揮愛心集結20位著名大提琴音樂家，於12/21在台北市立美術館聯訣舉辦一場空前絶後的慈善音樂會。



凡預訂福泰飯店集團旗下所有品牌：福泰商務飯店、桔子商旅及礁溪山形閣共9家飯店之「慈善聖誕月Lovely Christmas」住房專案，即可獲得由知名插畫家湯舒皮及善牧基金會小朋友與志工們繪製而成的「2020善牧公益桌曆」，別具紀念意義。同時透過福泰飯店集團總裁兼延平基金會董事長-廖東漢先生的引薦，邀請到享富盛名的紐約大提琴家郭虔哲先生於12/15(3:00pm)共同舉辦慈善聖誕音樂會，與大家在大提琴的美妙樂章中共享歡樂聖誕節。



今年適逢台北重要地標之一的「台北市立美術館」成立36週年，郭虔哲先生為向忘年之交-台北市立美術館建築設計師高而潘先生致意，將領銜其他20位著名音樂家於12/21(6:00pm~7:30pm)以不售票的慈善音樂會方式回饋社會。台北市立美術館以其建築設計及內在風格著稱，也是台灣第一座當代美術館，設計採取低限灰白的國際現代主義風格，融合華人合院精神，將傳統建築「斗拱」之元素堆砌為「井」字形主體架構，寓意美術館為文化之泉源活水。此次也是美術館首次對外開放供外界舉辦活動，預計演奏14首經典曲目，一場中西合璧的音樂會保證讓您感受非凡、值回票價！

福泰飯店集團旗下9家飯店皆位於豐富的生活機能及交通便捷之處，無論是捷運、高鐵或火車站，都步行約10分鐘即可抵達，讓旅人們從早到晚歡樂不打烊！喜愛自由行的背包客旅人可選擇入住桔子商旅、差旅或親子出遊推薦商務飯店、享受寧瀞悠閒泡湯之旅首選礁溪山形閣。現在出門旅遊還能力挺公益慈善，福泰邀您一起獻愛同行！訂房專線：(02)2719-2199，相關訊息請上官網查詢。