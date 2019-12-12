冬天痘痘冒不停？　醫：問題出在皮膚缺水、角質代謝異常

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）相較於夏季濕黏又悶熱的氣候，台灣冬季天氣較乾冷，照理來說比較不會長痘痘，但不少人早上起來卻發現肌膚上突然冒了顆超大的痘痘，而且越長越多。皮膚科醫師表示，其實不管冬天還或是夏天，只要肌膚的老廢角質異常代謝都容易堵塞毛孔，進而生成粉刺和痘痘。

皮膚專科吳明穎醫師表示，其實痘痘不是突然出現的，長痘痘也不只是單純因為過度出油，如果皮膚最外層的天然屏障—角質層及皮脂膜沒有好好運作，老廢角質異常代謝進而堵塞毛孔，就會生成粉刺和痘痘。不同的長痘階段要用不同的處理方式，打好肌底，才能真正的治本！

吳明穎醫師建議肌膚保養的根本在於清潔，選擇洗面乳時，痘痘肌可以選擇溫和的潔淨成分才不會過度刺激肌膚，像以胺基酸界面活性劑為基底的洗面乳，維持角質層和皮質膜正常運作，呵護脆弱的痘痘肌。或是搭配針對痘痘問題的成分，如甘草酸配方，幫助穩定肌膚，養成不易冒痘的健康膚質。

吳明穎醫師進一步說明，粉刺其實是痘痘的前身，當粉刺生成時，你就已經身處「長痘醞釀期」了！女孩們應該雙效控管粉刺與痘痘，才能真正做到痘痘的斬草除根。因為粉刺的形成與痘痘一樣，都是因為皮脂分泌旺盛，且毛孔被異常代謝的角質堵塞；若放任不管，痤瘡桿菌增生造成局部發炎，粉刺就會變成紅腫痘或化膿痘。

因此吳明穎醫師建議在對抗痘痘時，也要將粉刺問題考量進去，不只長痘時要選用抗痘產品，長粉刺時就可以早期介入治療。市面上可選用的成分有三大重點：第一可選用符合政府規定2%以下水楊酸的成分產品，代謝老廢角質，溫和掃除粉刺問題；第二是選擇能夠安撫腫痘的產品，例如硫配方成分，能撫平有問題的紅痘痘。

而肌膚若處在油水不平衡的狀況下，肌膚也會分泌更多油脂，因此第三就是抗痘同時也別忘記注重肌膚的保濕，例如含有神經醯胺的產品，能增加保水度、減少水分散失，讓角質層及皮脂膜更健康。

另外，許多民眾在痘痘爆發期會選擇貼痘貼來遮掩痘痘，吳明穎醫師說明，痘痘貼可以隔絕外界髒污，保護痘痘不受二次感染，還能加快復原速度，而最佳適用時機是在痘痘產生開放性傷口且未嚴重感染時。

最後，吳明穎醫師提醒，正確的保養之道應避免使用過度刺激的產品，如果痘痘問題嚴重或是治療反應不佳，以及對去除痘疤有疑問，建議儘快找皮膚科醫生尋求專業評估和治療。