樂不思「鼠」迎新春 福華年菜外帶夯 搶攻台北年菜商機

台北福華大飯店即日起推出年菜外賣Early Bird專案，12月23日前訂購付款，全品項即享9折優惠；福華官網線上訂購中式套餐，亦可享9折優惠再贈福華限定紅包袋(三款年菜套餐各限量40套)網購價只要8,999元。此外刷卡買年菜也可享優惠，福華聯名卡9折、台北富邦、華南銀行及台新卡友95折。今年3大人氣中餐廳主廚精心獻上了「富貴」、「鴻運」、「高陞」三款套餐，與經典西式年菜德國豬腳、美式燒烤豬肋排和紅藜麥野菇雞肉燉飯等多樣佳餚，囊括了江浙料理、台菜、廣東菜及西餐，分別推出招牌菜式，用美味連結長輩的心。讓您輕鬆外帶，無需費心幫年菜解凍，提回家就能輕鬆圍爐立即享受「五星級年夜飯」，每道佳餚皆能以最完美的口感，伴大家度過春節團圓時刻。

台北福華大飯店外帶年菜，每年廣受消費者好評及熱烈支持，媒體年菜評比更屢獲殊榮。秉持著當日現做、絕對真材實料，加熱後口感不變的高品質，每道佳餚都是主廚的拿手招牌菜，讓您品嚐後新的一年好運旺旺來。今年江南春主廚劉宜嘉獻上兩道新菜「金沙大蝦佐花枝蝦排」鹹蛋黃壓碎加蒜末、蔥花及胡椒、鹽拌炒調味成金沙，嚴選海大蝦及手工花枝蝦排，下鍋油炸至表面金黃，以蝦打成膠，再加入花枝粒裹炸粉，食到鮮味又彈牙，鋪上金沙醬，鹹香下飯絕對好味！

還有「紅燒牛腩」選用美國上等牛腩，川燙後加入中藥材、酒香料滷製，黃金時間約為75-80分鐘製成，滋味醇厚、香嫩不膩口，今年首次登場，搶攻愛嚐鮮消費者的胃。而每年媒體年菜評比常勝軍的「紹興醉雞」絕對是熱銷必點年菜，精選國產紅羽土雞腿肉，冰鎮冷藏去骨後，再以紹興酒、枸杞等調味料浸泡約2天入味，皮肉之間的雞凍更是精華所在，酒香恰到好處。每年除夕當天，光是雞腿原料就進貨達2公噸；另一道功夫名菜「虎掌花膠烏參」豬蹄筋慢煨加入花膠並選用美國進口烏參，先以醬油、蠔油、高湯、米酒滷至入味，再油炸去除水分，最後使用老母雞加豬皮熬煮製成的精華醬汁煨煮提味，一口咬下膠質表面有一點酥脆口感，因先滷再炸，濃郁的香氣和Q彈口感包覆其中，入口軟爛富含膠質，絕對是家中長輩的心頭好。

蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗將台菜料理中作為復刻經典開胃菜端上桌，「五福拼盤」由紅糟鵝肉、芹菜龍膜、旦黃中卷、麻辣牛腱和孔雀烏魚子，五種菜色融合而成的手路菜料理。芹菜龍膜則是取用豬脊髓骨中的骨髓膜曬乾製作而成，由於耗時費力，因此難在宴席當中登場，龍膜吃起來口感類似海蜇皮，但卻更加的彈牙，市面上相當難取得，孔雀烏魚子以細火燒製清香淡雅的香氣，襯托出新鮮甜美的口感。

另外「蒜香排骨酥」選擇新鮮小排肉，將醃肉的香氣靈魂五香粉及炸的蒜頭、紅蔥頭、適量胡椒粉拌入，蒜香酥脆的排骨，上桌即聞到撲鼻香氣，一口咬下滋味迷人，是相當下飯的年節團圓菜。「布袋金雞」最搞工，雞，有「起家」吉祥寓意，所以早年辦桌宴上都會有此道佳肴，在雞身內填入蛋黃、香菇、芋頭、絞肉、鳳眼果等食材，先炸後悶，讓精華盡現。

而去年一上市即預售完畢的「懷舊菜尾一品鍋」（今年限量50盅，每盅5800元）目前持續預購追加中，主廚選用頂級食材，如日本干貝、鮑魚、魚翅、加入綑肚、魷魚、馬蹄、菜丸、排骨酥、羊肚菌菇和蘿蔔等，食材各自處理好後用文火煨熟，並取其精華對湯放置蒸籠即成。此菜鄉土風味濃，味厚而鮮，誘人食慾，記憶裡的古早味台菜精選與主廚私房菜單的絕妙年菜組合，如今台北福華蓬萊邨一次讓大家重溫50～80年代吃辦桌的人情與台菜味，也希望年輕的一輩，有種特殊的嘗鮮體驗。

珍珠坊主廚蔡清南則推薦深受老饕喜愛「玫瑰油雞」主廚特製滷水，用大量的醬油、冰糖調合，加入數十種香料，使其滷水香沉，挑選仿雞腿口感極佳，浸泡，使其入味香氣四溢，放涼後食用口感Q彈，越嚼越香。「上湯佛跳牆魚翅」嚴選頂級中排翅、五花小排、翅唇，加入豐富食材像是芋頭、栗子、角鮑、白蘿蔔、香菇、干貝、杏鮑菇等，長時間燉煮超過3小時，香味四溢、湯頭鮮甜、膠質豐富。

遵循古法手工製成的「臘味蘿蔔糕」使用白蘿蔔、古法在來米漿、獨家提煉豬油調配黃金比例製作而成，技巧在於，煎得火候拿捏得宜，將外皮的脆度與焦香度控制得剛剛好，內部維持著溫熱的蘿蔔絲香氣。一旁的蒜蓉醬味道超過預期的嗆，帶著點辛辣度，很夠味！

福華年菜套餐每套9,888元，購買套餐贈送精美環保提袋，此外還提供近50道單點精選菜色，每道380元起。除了年菜套餐、單點，珍珠坊蔡清南行政總主廚誠意獻上兩款精緻高雅的賀年禮盒，嚴選上乘食材配以精湛廚藝製成「花開富貴臘味禮盒」港式肝腸、港式臘腸、金華火腿揉合矜貴、傳統與嶄新的口味。

「步步高升吉祥禮盒」傳統富足的臘味蘿蔔糕及香甜味美的紅豆蜜年糕，遵循古法手工製成，嚐起來口感濃郁，絕對是賀年糕點中的寵兒，為您和您的摯愛親友送上新春祝福，亦盡顯濃情厚意。