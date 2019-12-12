提燈籠逛2020臺灣燈會 12/14一起來手製越南燈籠

協廣場3樓溝通互動平臺舉辦異國文化廚房活動(翻攝自臺中市政府網站) 協廣場3樓溝通互動平臺舉辦異國文化廚房活動(翻攝自臺中市政府網站)

想製作獨一無二的越南燈籠嗎？響應2020臺灣燈會在臺中，並讓市民體驗多元文化，臺中市政府勞工局規劃於12月14日晚間7時在東協廣場3樓的溝通互動平台「SEAT│南方時驗室」，舉辦越南燈籠製作活動，手做體驗越南藝品，活動全程免費、名額有限，歡迎踴躍報名參加。

勞工局指出，燈籠是越南人民熟悉的傳統手工產品，節慶時常見越南小朋友手提閃閃發光的各式燈籠，在鄉村巷子裡嬉戲遊玩；耶誕節期間也會發現到處掛著星星型的燈籠，璀璨奪目。

勞工局表示，東協廣場溝通互動平台每月皆規劃許多精彩的東南亞講座與活動，歡迎民眾前往體驗不同的國家風情，享受多元文化之旅。相關資訊及活動報名請搜尋臉書「SEAT│南方時驗室」或聯絡信箱seataichung@gmail.com洽詢。

想製作獨一無二的越南燈籠嗎？響應2020臺灣燈會在臺中，並讓市民體驗多元文化，臺中市政府勞工局規劃於12月14日晚間7時在東協廣場3樓的溝通互動平台「SEAT│南方時驗室」，舉辦越南燈籠製作活動，手做體驗越南藝品，活動全程免費、名額有限，歡迎踴躍報名參加。

勞工局指出，燈籠是越南人民熟悉的傳統手工產品，節慶時常見越南小朋友手提閃閃發光的各式燈籠，在鄉村巷子裡嬉戲遊玩；耶誕節期間也會發現到處掛著星星型的燈籠，璀璨奪目。

勞工局表示，東協廣場溝通互動平台每月皆規劃許多精彩的東南亞講座與活動，歡迎民眾前往體驗不同的國家風情，享受多元文化之旅。相關資訊及活動報名請搜尋臉書「SEAT│南方時驗室」或聯絡信箱seataichung@gmail.com洽詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）