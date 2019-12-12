108課綱上路 愛學網為臺灣學生做準備

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 國家教育研究院自101年正式設立愛學網 https://stv.moe.edu.tw/index.php# 以來，整合各種不同型態的網路學習資源平臺，不僅提供學生豐富的學習資源，同時也協助教師在教學教材有更多樣的選擇，亦結合全國各地分臺校園及顧問團師生，每年度辦理各地區推廣活動及各項徵集活動，讓全國師生透過平臺發揮視覺表達與溝通的素養，展現自我。

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今年愛學網為因應108年課綱上路，擇選能符合108年課綱核心素養議題的16名人物製作「名人講堂」影片，藉由職涯取向、教學現場教師、美學藝術等議題之相關人物，分享其豐富的人生故事及奮鬥歷程，透過訪問呼應學生學習與教師教學，傳達其啟發性、教育性與勵志性的意義。

此外，為提供臺灣學生更多元的學習素材，愛學網今年新設立了「愛學影展」https://stv.moe.edu.tw/filmfestival/專區，專區內徵集20部優質媒體影片，尋訪國內各大小影展、電視臺以及各大小製作公司，徵集單位（媒體）包含高雄電影節、臺灣兒童國際影展、公共電視臺、客家電視臺及信誼兒童影展。

愛學影展網頁