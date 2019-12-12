歲末送暖 開元拋磚引玉響應家扶　為弱勢家庭年節幸福加溫

開元食品長期關注學子成長與教育問題，今年度以「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」攜手家扶，藉此希望幫助更多弱勢學子，今(７日)再度熱情響應家扶基金會活動－歲末送暖慈幼大會，開元食品捐贈物資並透過攤位寓教於樂小遊戲與弱勢家庭互動，為活動增添歡樂氛圍，以實際行動表達對弱勢的關懷，期望為家扶弱勢家庭的寒冬帶來溫暖及歡樂，安心過好年，也希望透過關懷行動，拋磚引玉，吸引社會上更多人對弱勢兒少的關注。

家扶基金會為了讓弱勢家庭安心過年，每年年終皆會集結各界愛心舉辦歲末園遊會，本年度以「從心開始 幸福加溫 歲末送暖慈幼大會」為主題，匯集各界愛心邀請企業贊助，現場近百攤位有吃有玩也有得拿，希望讓弱勢家庭感受各界溫暖，同時獲得足夠物資開心過年。開元食品今日除發送實用物資外，現場更準備趣味好玩的互動小遊戲與現場弱勢家庭同樂，只要完成打卡任務即可獲得開元明星產品「珈琲人濾掛咖啡」，在家也可享受咖啡所帶來的幸福時刻。

開元食品深知弱勢兒少教育資源之缺乏，今年度與家扶基金會合作，透過「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」號召全台通路店家一同加入愛心鮮奶商家行列，捐出200萬獎助學金補助家扶弱勢兒少教育資源缺口，有將近一千人次受惠。

開元十年來長期關注弱勢兒少營養及教育議題，透過捐助鮮乳及實質提供助學金補足弱勢兒少教育及營養空缺，除了持續累積公益資源，回饋社會，如何創新並擴大社會影響力更是開元食品努力的方向，所以今年邀請通路商家一同響應助學計畫，成功號召超過2,000多家通路店家參與，讓更多人看見弱勢兒少教育資源匱乏的問題。

台北家扶中心謝曉雯主任表示，非常感謝開元食品不僅於今年捐出助學金，幫助舒緩弱勢學子學習經濟壓力，更力挺歲末慈幼大會捐出物資幫助弱勢家庭，出錢又出力，家扶也期盼透過開元食品的關懷支持行動讓各界能投入更多資源來關懷弱勢家庭。而年節即將到來，並不是所有家庭都能開心的期待過年，許多弱勢家庭光是擔憂生計就已經提心吊膽，根本沒有心力思考過年過節。所以對於弱勢家庭的兒少來說，他們的童年更是被憂愁佔據，各個皆是小大人，需幫忙家計，因此家扶基金會長年於年末舉辦園遊會，向企業募集物資或資金，可抒解弱勢家庭逢年過節物資問題，讓弱勢家庭也能享受年節氣氛。

開元食品投身公益不遺餘力，未來也將持續關注弱勢兒少成長與教育問題，期盼各界也能一起來努力，大家只要願意付出一點一滴，相信日積月累都能滴水穿石，逐漸形成影響力，協助弱勢兒少減少因資源匱乏而導致學習上的困頓，逐步創造屬於自己的舞台。