2020台灣燈會設新住民燈區 主燈「融漪」超有愛

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）迎接2020台灣燈會，台中市政府特別打造新住民燈區「新囍同歡」，邀請國內多名藝術家及新住民藝術家共同創作，打造五大特色燈組，將燈區化為婚禮殿堂，呈現多元文化喜樂融合的氣氛，主燈「融漪」為一對相擁的男女，代表擁有堅毅特質的新住民，來到充滿愛與包容的台灣，共譜愛情故事。

台中市民政局吳世瑋指出，「夢想的翅膀」燈組則由新住民藝術家帶領新住民二代小朋友共同參與創作，設計以小孩為一顆夢想種子意象，代表新住民來到充滿愛與包容的台灣有著無限可能與希望，新住民也可以勇敢逐夢，並且與新二代在台灣這塊多元文化

「夢想的翅膀」創作者王莉老師是來自中國的新住民藝術家，目前任教彰化多所偏鄉學校美術社團指導老師，透過「夢想的翅膀」作品，將父母對小孩無私的愛傳達給每一位來賞燈的民眾，同時也向所有新住民呼籲，對新住民二代教育的重視。

另外3座特色燈組則以代表其國籍的諧音加上婚禮祝福語來取名，如「花好越圓」以越南訂親習俗會用的檳榔及荖葉做成捧花、「心心相印」呈現印尼結婚時女子裝飾的美麗長擺頭紗，「菲你莫屬」以菲律賓婚禮禮成後放飛鴿子作為祝福。

吳世瑋表示，新住民燈區內容除有光雕主燈及特色燈組，並規劃有異國美食料理、手作DIY體驗及新住民團體展演等活動，歡迎民眾來參加台灣燈會並到新住民燈區感受多元文化融合之美。

「夢想的翅膀」創作者王莉老師是來自中國的新住民藝術家，目前任教彰化多所偏鄉學校美術社團指導老師（圖/ 台中市政府提供）