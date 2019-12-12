瘋路跑適時補充電解質液外　營養師：這兩種營養素缺一不可

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）近年來許多國人熱衷參加馬拉松及鐵人三項等耐力運動，卻也導致運動傷害頻傳。根據調查，高達8成跑者曾經在跑步過程中受傷，尤其是脫水導致的熱傷害與低血鈉症更是常見。醫師提醒，脫水及體內電解質不平衡是耐力運動的二大殺手，嚴重恐造成致命危機！

台北醫學大學楊明達助理教授表示，脫水及體內電解質不平衡是耐力運動的二大殺手。人體在運動時體溫會升高，此時身體會透過增加排汗達到散熱目的，當水分流失2%時，人體就會明顯口渴和疲憊，水分補充不夠時就易發生脫水情況。

此外，電解質更是在體內水分平衡、肌肉收縮及神經傳導扮演非常關鍵的角色，跑一場馬拉松大約會流失1,300-6,000毫克的鈉 (約相當於市售35-165顆鹽錠或是7-35瓶345ml運動飲料)，如果發生電解質不足時，輕則會出現抽筋，嚴重可能因低血鈉症造成橫紋肌溶解或產生猝死風險。

楊明達助理教授進一步解釋，如何有效且快速補充水分及電解質，甚至提高身體保持水分及維持電解質的平衡，對運動員或喜歡長跑者是非常重要的課題。

至於該如何補充適合的電解質，台北醫學大學針對19位健康男性採雙盲交叉研究，請受測者在運動的前、後一個小時內飲用600cc的電解質液 (ORS-SH) ，對照組則飲用純水，並採集血液樣本檢測。研究結果顯示，飲用電解質液比喝水的體內保水效果更好，且有助維持血液中的電解質濃度。

除了運動前後適時補充電解質外，睡眠、身體肌肉放鬆及營養補充也是身體恢復的三大關鍵，營養師建議，日常生活裡補充維生素D和Ｅ。維生素D幫助身體肌肉修復地更快更好，有助於接受更高強度的訓練，且能預防疲勞性骨折，以及改善抽筋。維生素E則可有助防止自由基造成的細胞損傷，有助於修復肌肉、恢復體能。