【快訊】台灣遠東航空無預警暫停售票 發言人證實: 明天起停止營運

更新時間: 2019-12-12 14:55

首次發稿: 2019-12-12 13:51

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）外傳遠東航空司即將於明(13)日起停飛。中央社引述遠航發言人盧紀融今（12）日證實，遠航因為長期營運虧損，資金籌措困難，將於12月13日起停止一切飛航營運。

遠航公告內容如下: (圖/中央社)

首次發稿: 2019-12-12 13:51

【快訊】台灣遠東航空無預警暫停售票 傳明天起停止營運

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）遠東航空今(12)日傳出將停業，交通部民航局未證實，只表示下午將開記者會。勞動部則表示，與台北市勞動局聯繫，勞動局目前未收到大量解僱計畫書。

東森新聞台最新報導指出，遠航因長期虧損資金籌措困難，決定自明天(12月13日星期五)起停止營運，今天也取消多個航班。

目前遠航董事長張綱維手機不通，遠航副總黃育祺則表示「代表公司向大家致歉」。

他說「孤臣無力可回天，對不起大家」。



中央社稍早報導，遠東航空今傳出將停業消息，交通部民航局回應下午將在民航局召開記者會，等時間確定後會通知。

遠東航空官方臉書5小時前則po出暫停購票服務的訊息:

遠航傳出停業消息，員工去留也受關注，勞動部則表示，與台北市勞動局聯繫，勞動局目前未收到大量解僱計畫書。

根據大量解僱勞工保護法規定，事業單位大量解僱勞工時，應於60日前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員。

《自由》報導，業界盛傳遠東將步上復興航空後塵，無預警停飛。報導並且引述旅行業者李奇嶽表示，事前完全未收到遠航任何預告，業者完全沒有準備。不過近期遠航航班確實有減少，也經常無預警停飛，很多旅行社早就不敢跟遠航合作了，而且現在遠航連客服都撤了，關於停業的傳聞，恐怕是凶多吉少。

遠東航空企業工會一小時前在臉書簡短po文說: