〈時評〉當老政客遇上綠巨人 會擦出什麼火花？

2019年的風雲人物是誰？這一期的時代雜誌選擇瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），並沒有選擇中美貿易大戰點火者川普，倒是有些出人意料。綠巨人與老政客對人類的價值，這一把尺，看來不是唯利是圖。

今年9月23日，16歲的童貝里在聯合國氣候峰會，橫眉冷看川普這位老政客，那一幕精彩的對話及表現，震撼人心，讓環保議題更加引人注目。

童貝里在大會上發表演說，痛斥各國領袖在氣候變遷問題上，辜負了年輕的一代。她説，「你們在面對大滅絕快開始之際，仍只著眼於金錢利益。」

童貝里為了在聯合國氣候峰會發表演説，特別從大西洋彼岸，乘坐零排放的帆船，歷時15天，甘冒風險及巨浪折磨，到達美國，這種勇氣令人欽佩，如果我們稱呼她是環保「綠巨人」，應該會得到大家的同意。

大家關心的是，當老政客川普遇到綠巨人，究竟會擦出什麼火花？世人都在等著看。老政客也毫不隱瞞地掀開了他的底牌，那就是一切以商業利益為重，管他人類或地球的未來。商人重利輕別離，不論對錯，用在川普身上，應該可以印證。尤其他對環保議題態度鮮明，所以當童貝里在聯合國演說時，川普表現不耐，左顧右盼，恨不得立刻起身離開現場。大家都知道他根本不相信氣候暖化這回事，所以即使北極融冰再怎麼嚴重，加州大火再怎麼燒，巴西火災再如何撼動世人，都不關川普的事，遑論大洋洲那麼多海島小國，即將被海洋吞，川普根本不在乎。

他的態度很明確。他說，環保議題會讓美國在2040年以前，損失3兆美元。所以討論個半天，川普最重視的還是商業利益，至於地球及人類的未來，那不關他及美國人的事。

在此背景之下，美國國務卿龐培奧最近代表他宣布啓動退出巴黎氣候協定，此事不出所料，因為如果不退出巴黎氣候協定，為了要執行這個協定，美國還要多花750億美元。總之，要川普多花錢，或損失商業利益，都是錯誤的事。

最令川普介意的還是9月23日，環保綠巨人，這個16歲小女孩，竟然登上聯合國世界舞台，發表一篇感人肺腑的演說，指控領袖們「你們怎麼敢這麼做？」這對在場的川普來說，簡直不可思議，他認為怎麼可能有這種小朋友敢在此跟他唱反調？

但即使童貝里指控世界領袖們「你們用空談偷走了我的童年，我們正處於大規模滅絕的開端，而你們所能談話的只是金錢和永恆經濟成長的童話故事，你們怎麼敢這麼做」。

知道川普怎麼想嗎？看他慣用推特嘲諷政敵就知道了。他在推特上說，「童貝里看起來是對未來充滿了期待的快樂少女，這真是太令人欣慰了。」仍然是極盡尖酸刻薄之能事。即使是面對可以當他孫侄輩的小女孩，他並沒有選擇溫柔敦厚，人類應該有慈悲本質。

回憶童貝里9月23日在聯合國氣候峰會那天，圓瞪杏眼，怒目直視川普的場景，大家就知道川普是多麼令小女孩失望及憤怒。

如今美國選擇退出巴黎氣候協議，這樣川普就可以永遠不要再看到綠巨人了，不失為釜底抽薪之計。這就是老政客給綠巨人的答案，世人充分了解。

老政客不在乎地球是否面臨大滅絕，難怪最近在西班牙馬德里舉行之聯合國氣候會議發佈的「2020年氣候變遷績效指標」(CCPI)，美國在61個國家評比國家和經濟實體中，排名是最後一名，真是讓這個全球最富裕的泱泱大國，平時言談滿口仁道德的國家羞死人了。

難怪，2019年的風雲人物，會是16歲的綠巨人，而不是富可敵國，權傾一時的老政客。