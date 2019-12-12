冷鏈系統客製化服務 隱藏版台灣之光輸出東南亞

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）對外貿易協會12月10日辦理「台灣冷鏈新南向商機研討交流會」，邀請來自東協5國6家經營冷鏈物流服務、生鮮產品經銷及農水產養殖等9位海外買主來台，吸引138家台灣業者參加。

台灣便利商店、超市林立，便利鮮食唾手可得，背後功臣是完善的冷鏈系統。台灣冷鏈上、下游串接完整，經驗豐富，冷鏈產業在國際上具競爭力。

根據美國Grand View Research顧問公司分析2018年全球冷鏈物流市場規模約1,680億美元，全球冷鏈物流市場產值，預估2025年將達到4,475億美元，前景可期。

為提升臺灣冷鏈物流國際輸出能量，外貿協會與台灣冷鏈協會及中華民國物流協會攜手合作，邀請日本NEC Solution Innovators, Ltd.及印尼冷鏈協會主席(Indonesia Cold Chain Association；ICCA) 作專題演講。

ICCA擅長於解決農產海鮮從生產商到消費者過程中的保鮮技術，此行亦特別針對印尼冷鏈市場商機進行分享。

臺灣冷鏈在農水產方面提供「跨境整合服務方案」實力堅強，採用多溫層共同配送(多溫共配)模式，提供全程低溫保鮮服務正可以補其不足。除了生鮮蔬果等農水產品外，冷鏈服務應用廣泛，食品、酒類、藥品及有機食品都有需求，臺灣在運送具時效及溫度敏感性產品領域也已達國際標準。

新南向國家如越南、馬來西亞、緬甸及印尼等國農漁水產產量豐富，但受限於食品保存技術常有高達30-40%的腐損率。

此次來自緬甸的當地冷鏈公司每月需處理50噸海鮮產品，這次來臺便是想了解臺灣冷鏈保鮮相關技術與服務；還有來自馬來西亞專門服務在地製造商、加工商、分銷商、食品商及零售商的專業冷鏈物流公司，此行欲針對改善物流車的控冷裝置及自動化系統與臺灣業者洽談合作。