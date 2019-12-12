台灣疾管署：醫護人員照顧麻疹病患遭傳染　患者12/7曾搭乘這輛公車

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署公布，12月10日國內新增一起麻疹群聚感染事件，患者為北部某醫院病房護理人員，於日前照顧境外移入麻疹患者時遭感染，此群聚追蹤人數多達607人，不排除還有新發個案出現。

根據疾管署本月初資料顯示，11月初一名北部30多歲女性曾前往泰國旅遊 (指標個案)，返國後於11月21日出現症狀，11月29日確診，而10日確診的麻疹病例正是日前照顧該名指標個案的病房護理人員。

該名病房護理人員同樣為北部30多歲女性，12月4日出現發燒症狀，5日因雙側耳後疼痛就醫，7日出疹主動向醫院通報後由院方安排採檢並收治負壓隔離病房，經檢驗於10日確診，依個案潛伏期間活動史研判為境外移入病例引發之國內群聚感染。

疾管署提醒，由於本次新增個案可傳染期間，曾於12月7日上午7點半搭乘930路線公車(大豐國小至莊敬中學)，提醒曾於該時段搭乘同路線公車的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫，以降低病毒傳播風險。

我國今年累計135例麻疹病例，其中81例為國內感染(58例為接觸者)，54例為境外移入病例，感染國家以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多。

鄰近國家疫情方面，近來越南麻疹疫情上升，今年截至11月底累計8,200例確診，其中3例死亡；泰國近期疫情趨緩，今年截至12月2日累計報告6,000餘例，高於去年同期，其中21例死亡。

疾管署再次呼籲，民眾出入醫院或人潮密集場所，應戴口罩以降低感染或傳播風險。另避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前自費接種1劑疫苗。

一般民眾(特別是1981年後出生的成人)出國前可先就醫諮詢評估是否需自費接種疫苗。返國後如出現疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史，以利及早診斷與通報。