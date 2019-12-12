【台灣2020大選倒數30天】蔡陣營估選情穩定　將全面催票、拉高投票率

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2020總統大選進入倒數30天，總統蔡英文陣營評估總統選情維持穩定領先，獲得跨族群、跨年齡層支持。決戰關鍵在於投票率高低，將全面啟動催票。

今(12月12日)距離明年(2020年) 1月11日總統暨立委選舉投票日進入倒數一個月，總統蔡英文和副手、前行政院長賴清德分進合擊，由前行政院長游錫堃任團長的「護國保台助選團」也開拔深入各選區助選，加上蔡總統在網路社群上的深耕，陸空並進，目前聲勢維持高檔。

風傳媒10日獨家報導稱，民進黨立委候選人吳怡農日前發起「全民下架吳斯懷」活動獲成效，黨中央10日晚上正式敲定，隨著「護國保台」助選團巡迴造勢最終場，本(12)月29日將到吳怡農選區舉辦「護國保台大集結」造勢晚會，並以「全民下架吳斯懷」為主軸，盼衝高支持者的熱情，讓民進黨選情續飆升。

中央社引述政治學者、民進黨立委羅致政受訪表示，檢視多項民調，民眾表態率都超過8成，但蔡陣營內部判斷，投票率不會超過7成，這代表「有10幾趴的人有表態但不會出來投票」。

羅致政說，投票率高低將是決戰重要關鍵，就看哪一個陣營支持者出來投票人數比較多。總體而言，蔡總統的支持是跨性別、跨年齡、跨區域，藍綠基本盤投票意願將是決戰關鍵因素。蔡陣營未來總統選舉的關鍵，將著重提高支持者投票意願。

蔡總統連任競選總部也敲定，選前之夜將從對手韓國瑜執政的高雄市出發，凸顯落跑市長毫無政績，再到新北市板橋、台北市，定調決戰雙北加上桃園市。

選前黃金週的造勢計畫分別是明年1月3日在新北市三重、汐止兩地舉辦造勢晚會，1月4日在雲林、彰化、台中舉辦3場造勢活動，1月5日開拔到桃園市、新北市新莊，1月9日基隆市。

除區域外，藍綠都將搶攻族群票，做最後衝刺。有人認為老人票有利於韓國瑜，但立委郭正亮認為對大局影響不大，因為總統與韓國瑜兩人民調差距太大，蔡總統在年輕族群20歲到30歲、甚至30歲到40歲間的民眾支持度都大幅領先韓國瑜，包括新住民、婦女團體等。

他表示，國民黨的內亂因素已經擴及各族群、各年齡層，以國民黨不分區立委被提名人吳斯懷所引發的爭議，並非只有年輕人反彈，韓國瑜的爭議言行，也引發婦女團體的反彈。

至於在年輕族群部分，總統蔡英文連任競選總部發言人莊瑞雄表示，包括社群之夜鎖定年輕族群，發動「英眼計畫」，在台灣民主史上首創招募報票志工，反應熱烈，提高年輕人返鄉投票的意願。