瑞典環保少女桑柏格 獲選2019「時代雜誌」年度風雲人物

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)號召全球對抗氣候變遷的瑞典少女葛麗塔桑柏格(Greta Thunberg),11日獲選2019年「時代雜誌」年度風雲人物。時代雜誌總編輯費森塔爾表示,桑柏格體現了年輕人的行動主義。

時代(TIME)雜誌11日在美國國家廣播公司(NBC)「今日秀」(Today)公布今年風雲人物,16歲的童貝里成為時代雜誌1927年開始遴選年度人物,亦即92年以來最年輕的風雲人物。

年度風雲人物的意義在於,它代表獲選者對當年新聞的影響力。

雜誌總編輯費森塔爾(Edward Felsenthal)在「今日秀」上表示:「她(桑柏格)成為地球今年最重大議題最知名的發聲者,她本來沒沒無聞,卻帶起一場全球運動。」

“She became the biggest voice on the biggest issue facing the planet this year.” TIME Editor-in-Chief @efelsenthal talks about why TIME chose @GretaThunberg to be Person of the Year.



Thunberg, 16, is also the youngest person to ever receive the honor. pic.twitter.com/eTvLAiRtFW