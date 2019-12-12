瑞典環保少女桑柏格 獲選2019「時代雜誌」年度風雲人物

時代雜誌也選出「公僕」作為「年度守護者」(TIME官網) 時代雜誌也選出「公僕」作為「年度守護者」(TIME官網)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）號召全球對抗氣候變遷的瑞典少女葛麗塔桑柏格（Greta Thunberg），11日獲選2019年「時代雜誌」年度風雲人物。時代雜誌總編輯費森塔爾表示，桑柏格體現了年輕人的行動主義。

時代（TIME）雜誌11日在美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）公布今年風雲人物，16歲的童貝里成為時代雜誌1927年開始遴選年度人物，亦即92年以來最年輕的風雲人物。

年度風雲人物的意義在於，它代表獲選者對當年新聞的影響力。

雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在「今日秀」上表示：「她（桑柏格）成為地球今年最重大議題最知名的發聲者，她本來沒沒無聞，卻帶起一場全球運動。」

“She became the biggest voice on the biggest issue facing the planet this year.” TIME Editor-in-Chief @efelsenthal talks about why TIME chose @GretaThunberg to be Person of the Year.



Thunberg, 16, is also the youngest person to ever receive the honor. pic.twitter.com/eTvLAiRtFW — TODAY (@TODAYshow) December 11, 2019

中央社報導，去年(2018年) 時代雜誌編輯選出的風雲人物為「真相守護者和事實戰爭」（Guardians and the War on Truth），代表因為新聞工作入獄或死亡的4名記者和一家媒體。

桑柏格一開始獨自翹課到瑞典國會外抗議，要求官員對抗氣候變遷。她的行動隨後在全球激發超過100萬名學生帶頭罷課。今年(2019年) 3月，桑柏格並獲得諾貝爾和平獎提名。

時代雜誌總編輯費森塔爾說：「她體現年輕人的行動主義。她的影響力上升過程真的與眾不同。14個月前她一個人拿著手寫的標語抗議，現在她率領全球150個國家的數百萬人，代表地球行動。而且她真的是使今年這項議題（氣候變遷）從後台躍向中心的關鍵推手。」

另外，時代雜誌編輯群也宣布4個不同類別的年度人物得主。費森塔爾說：「今年我們不關注誰是第2名，而是關注更多主導和影響自身領域的人。」

時代雜誌選出今夏獲得世界盃冠軍的美國女子足球隊，作為「年度運動員」（Athlete of the Year）；入圍葛萊美獎（Grammy Awards）的美國饒舌歌手莉佐（Lizzo）獲選「年度藝人」（Entertainer of the Year）。（如下圖)

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）成功推出串流服務Disney+，加上迪士尼電影創下逾100億美元的票房紀錄，使艾格獲選「年度企業家」（Businessperson of the Year）。（如下圖)

時代雜誌也選了「公僕」作為「年度守護者」（Guardians of the Year），當中包括美國中央情報局的吹哨者，以及「所有為追求真實甘冒極大職業風險的職業公僕」。

今夏獲得世界盃冠軍的美國女子足球隊，獲選為「年度運動員」（TIME官網）

美國饒舌歌手莉佐（Lizzo）獲選「年度藝人」（TIME官網）

迪士尼執行長艾格成功推出串流服務Disney+等，使艾格獲選「年度企業家」（TIME官網）