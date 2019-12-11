李寶春領軍新型京崑大戲　風流項羽、離婚女力李清照巡迴台灣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）辜公亮文教基金會推出歲末大型新編京劇，由台灣京劇大師李寶春領軍，帶來「項羽和兩個女人」及「清輝朗照-李清照與她的二個男人」兩檔節目，由李寶春出任導演及編劇，將於14日台北、21日新竹、28日台中盛大登場。

辜公亮文教基金會指出，文武老生李寶春作品一向以創新著稱，近年以具有實驗精神的人性題材為主，推出大型京劇如「知己」、「京崑戲說長生殿」等引起熱議，尤其是女詞人李清照唱京崑疾呼離婚的「清暉朗照」，及首度迸出小三的「項羽和兩個女人」，在李寶春重新打磨下，將帶給觀眾新面貌。

「項羽和兩個女人」是齣由權利及愛情譜出的壯闊史詩，講述楚漢相爭下雋永的悲壯愛情，西楚霸王項羽面對兩個女人的深情冀盼。其中，飾演虞姬的孔玥慈 更曾入圍傳藝金曲的「最佳個人表演新秀獎」，「呂后」呂雉則由陳雨萱出任。

辜公亮文教基金會表示，李寶春跨行當，融武生、淨角於一身，從俊臉到臉譜演譯多面向的霸王項羽，以現代劇場手法華麗呈現戲曲美，中西樂團新編磅礴樂章，歷史再度詮譯，戲曲再創新風。

另一齣戲「清暉朗照-李清照與她的二個男人」將由李寶春一人飾兩角，他是李清照的愛與愁，詮釋如此反差極大的兩任丈夫，一真情一負心，讓人愛之深，恨之切。此次，是李寶春繼《知己》、《京崑戲說長生殿》後，又一京崑力作，呈現李清照回憶與現實的衝撞，愛恨交織的纏綿拉扯。

辜公亮文教基金會指出，關於一代女詞人李清照，除了尋尋覓覓的「聲聲慢」及「醉花陰」中人比黃花瘦等名詞，她更是史上首位打贏離婚官司的女人。為了爭取自由，她寧可坐牢，也要告到底，她不僅是細膩敏感的文人，更是捍衛女權的代表。

「項羽和兩個女人」將於14日台北國家戲劇院、28日台中國家歌劇院中劇院登場；「李清照與她的二個男人」則將於15日台北國家戲劇院、21日新竹縣文化局演藝廳、29日台中國家歌劇院中劇院演出。



展演資訊（圖/辜公亮文教基金會）