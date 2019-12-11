評估選後局勢　美學者：不論誰執政兩岸關係皆走向負面

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）美國企業研究所（American Enterprise Institute）客座研究員馬明漢表示，明年台灣總統大選無論是向來被北京視為眼中釘的總統蔡英文成功連任，還是親北京的國民黨候選人韓國瑜勝出，兩岸關係恐都將持續惡化。

我國國防部國防與安全研究所（INDSR）昨（10）日舉行「中共的影響力作戰」記者會，邀請馬明漢（Michael Mazza）及2049計畫研究所（Project 2049 Institute）執行主任石明凱（Mark Stokes）出席與談。

針對明年1月總統大選後兩岸關係的局勢，馬明漢表示，「無論哪個政黨執政，（兩岸關係）前景都是負面的。」他指出，如果蔡總統順利連任，台灣與北京的關係在短期內只會更加惡化，且他也不認為中國國家主席習近平的對台政策會有所轉向。

馬明漢接著表示，明年大選過後，可以預期中國對台灣的打壓手段將更加顯著，包括軍事壓力、企圖挖走台灣邦交國，或是採取可能影響雙邊經貿關係的行動等。

儘管兩岸關係前景黯淡，石明凱預測，北京將不會對台灣採取軍事行動，因為無論是在折兵、經濟損失，以及造成中國國內動盪等各方面的風險都將很高。

不過，馬明漢則擔心習近平可能會因面臨與日俱增的內部問題，而對台灣採取更強烈的措施。

根據國防與安全研究所，馬明漢和石明凱正在研究的主題是中國的影響力，而馬明漢先前為全球台灣研究中⼼（Global Taiwan Institute）所做的研究則是著眼於中國在2018年台灣九合一大選前為影響選情可能使用的手段，包括散播不實資訊與假新聞、透過台商金援親中候選人，甚至是在地下賭盤下注特定候選人等。

儘管如此，馬明漢坦言，要實際評估中國影響力對台灣選舉造成的影響非常困難，「中國的政治戰爭可能只是決定選舉結果的眾多因素之一。」

馬明漢指出，即使蔡總統在明年大選獲勝，也不能代表台灣的選民都沒有受到中國影響，選舉結果還可能受到其他因素影響，像是韓國瑜本身或許不是一個好的候選人、台灣的經濟表現，以及台美關係等。

石明凱則認為，儘管缺乏具體證據，北京自從1996年起台灣首次舉辦總統大選以來，便可能已開始採取措施，試圖影響選舉結果。他指出，既然中國的最終目標是「統一」台灣並實施「一國兩制」，那麼北京便有動機介入台灣的選舉。

而談及川普（Donald Trump）政府或未來的美國政府是否會將台灣視為與中國進行談判的籌碼時，兩位學者都駁斥了這一假設。

馬明漢表示，儘管各界不清楚川普如何看待台美關係，川普過去三年執政以來卻不斷做出「正確的決定」，像是批准美國對台的軍售案及簽署有利於台美雙邊關係的法案等。此外，美國國會對台灣的跨黨派支持也可能將牽制任何改變美國對台政策的企圖。

石明凱則表示，美國承認台灣的價值，因此不會將台灣視為棋子，且美國政府若要做涉及台美關係的決定時，也應當遵守《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）。