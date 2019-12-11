新北12件教育專案獲選「2019未來教育臺灣100」

由遠見‧天下文化教育基金會主辦的2019「 未來教育臺灣100」徵選，全國總計437件作品參賽，遴選最具 創新性的教育專案，共111件專案獲選， 其中新北市就有12件專案獲選，獲獎數居全國之冠，今(11)日 市政會議中侯友宜市長更親自嘉勉這份教育界奧斯卡獎的殊榮。

市長侯友宜表示，教師專業發展是教育的點滴工程， 108新課綱上路後，教師的專業成長更顯重要。新北市推動教師社 群已超過10年，首創全國唯一的教師「三級社群」、區級「 教務社群」及「校長社群」機制，並建立「社群支持團隊」， 感謝教師以社群凝聚力協助教師專業成長，關注學生學習， 才能有如此的好成績。

「未來教育臺灣100」的創新教育專案徵選，分為「主題式教學」 、「知識學習」、「生活技能」、「科技應用」、「人文與美感」、 「戶外教育」及「社群共好」等7個主題， 廣邀全國高中職以下學校、教師或非學校型態的實驗學習團體、 政府單位、企業、非營利組織提案。新北市獲選的12件專案中，包 括主題式教學6件(豐珠國中小陳紅蓮校長、丹鳳高中宋怡慧主任、 八里國中王俊凱教師、板橋高中、米倉國小、野柳國小)、 科技應用2件(青山國中小、積穗國小)、社群共好1件( 橫山國小李弘善教師)、生活技能/生命探索2件( 新埔國小甘文淵教師、瑞芳高工)、知識學習1件( 康橋國際學校黃子欣教師)。

青山國中小以「青山村 SEP 三維四跨科技素養扎根計畫」，獲選為前Top10最高殊榮， 透過Sector（整合主題）結合Education（ 各科教育）與Project Management（專案管理）三維度， 以主題式學習進行跨學科教育， 並透過專案管理評估與確認執行程度，讓學生擁有發現問題、 解構問題、解決問題的能力；串聯新北市汐止區 15 所高國中小，翻轉設計學習課堂。另外也透過雲端服務教學平台， 拓點實驗場域於國內外，包括國立臺灣大學 CS+X 課程、臺東順天書屋、新竹竹光國中、 南投埔里國中及日本北海道白糠町5所國中小。

豐珠國中小陳紅蓮校長則以服務學習為主軸， 帶領學生從服務社區銀髮共餐開始，騎140公里單車， 從新北市到宜蘭長照中心服務長者， 更讓學生帶領新北市10所國小學生登上合歡山， 透過實踐共學共好的雁行理論，以角色翻轉創造學習高峰。

教育局表示，新北市積極提供教師多元展能的舞台，今年9月在萬里 舉辦「新北教育豐年季」、11月在瑞芳辦理「 夢的N次方教師共備研習」等活動，鼓勵老師走出教室厚植教學實力 ，透過素養導向、探究實作、跨域整合來翻轉教室課堂。