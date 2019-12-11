中華電信推出多雲服務協助企業數位轉型

根據市調機構IDC的預測，2023年全球經濟將實現「 數位至上」，預估全球超過一半的GDP將由數位化轉型的企業產品 和服務所推動，企業未來的競爭力取決於能否因應最新發展趨勢、妥 善部署與管理IT基礎架構。中華電信今日(12/11)協同商業 周刊舉辦「多雲時代‧共創未來-CEO戰略論壇」，邀請IDC台 灣區總經理江芳韻、台灣微軟專家技術部暨新創加速器總經理胡德民 ，分享未來企業雲端佈局的戰略及挑戰，並展現中華電信於雲端、資 料中心及資安的專業服務能量。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜在活動中表示：「因應數位轉 型，提升數位化成熟度，智慧、安全且彈性的IT基礎設施對企業而 言是不可或缺的，企業期待橫跨地端資料中心及雲端服務的各項應用 ，及兼顧需求與成本的整合性服務；這正是中華電信『雲端解決方案 』的服務理念及特色。我們提供包括Azure、AWS、GCP及 中華電信hicloud等多種公有雲服務，以更有效率的方式協助 企業進行跨平台管理與分析，並藉由中華電信的網路優勢、資料中心 及資安團隊豐富的經驗，提供最具競爭力的多雲架構服務！」

隨著企業面臨IoT、AI、大數據的智慧浪潮，資料中心需求仍持 續成長，加上IT架構及環境愈加複雜，資料中心的維運及管理，是 企業確保高可靠度及高營運效率的重要關鍵。中華電信以建構及維運 國際級資料中心的實戰經驗，於活動中解析資料中心生命週期， 並分享多雲環境串接及建構資安堡壘等關鍵技術，打破資料中心服務 僅是機房空間、能源及網路服務的迷思，並分享中華電信獲得全球知 名顧問公司Frost & Sullivan所頒發「最佳台灣資料中心服務業者」（2019 Taiwan Data Center Service Provider of the Year）獎項的榮耀與喜悅。

作為台灣電信與雲端服務的領導者，中華電信堅持為大中華區的企業 與產業，打造最紮實、安心的IT基礎環境。中華電信「雲端解決方 案」串接全球公有雲，為企業建構最適合的多雲服務，是企業佈局全 球、創造數位紅利及持續創新的最佳夥伴！