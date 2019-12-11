澎湖福朋喜來登 啟動12月冬季耶誕嘉年華

耶誕佳節即將來臨，澎湖福朋喜來登酒店在這溫馨佳節時刻，點亮澎湖最大聖誕樹，並結合環保永續海灣燈光節燈飾打造聖誕海洋花園，打造夢幻浪漫的耶誕氛圍，正式展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。即日(12/6)起，每晚17:30至2020年2月8日，浪漫燈海將圍繞澎湖福朋喜來登酒店，與大家一起歡度今年耶誕！

澎湖福朋喜來登為澎湖唯一獲得金級環保旅店之酒店，是澎湖環保最具指標性代表。此次聖誕集結環保永續、愛心公益精神，與海洋公民基金會、野望影展、澎湖家扶中心、庇護工場魔豆小舖舉辦「聖誕心願．海洋永續」系列活動，並邀請熱愛澎湖的搖滾唱將林曉培擔任愛心大使，一同舉辦永續影展、愛心公益演唱會、聖誕市集，並結合館內各餐廳美食佳餚，邀請民眾一同關注環保永續、身心障礙慢飛天使的成長與學習，讓無限祝福陪伴著大家共度美好的耶誕佳節！

「聖誕心願．海洋永續」溫暖過節，愛心做公益

澎湖福朋喜來登「聖誕心願‧海洋永續」活動，為聖誕節增添愛與溫暖，11月23日龍門沙灘聖誕淨灘，以實際行動送給海洋最美麗的聖誕禮物。澎湖最高聖誕樹及永續燈展、環境生態公播影展自12月6日開始登場；12月21日愛心大使林曉培公益演唱會；12月21日至12月22日以環保永續、海廢手作、愛心公益主題結合聖誕市集，傳遞海洋永續觀念推出「聖誕心願‧海洋永續市集」，期間澎湖福朋喜來登更以「海島聖誕」為設計主題，包含風格華麗的聖誕佈置、薑餅屋等節慶佈置，環保永續燈飾、專屬海港的聖誕船也為澎湖海島帶來獨特的海港聖誕氛圍，留下最特別的佳節回憶！

澎湖福朋喜來登藍洞餐廳聖誕月期間(12/1-12/27)每周五與有「綠色奧斯卡」美譽之野望影展合作舉辦「聖誕心願‧海洋永續 環境生態公播影展」，引進世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一月的巡迴播映，宣導遺傳多樣性、物種多樣性、生態系多樣性之生態永續。另於活動期間(12/1-12/25)至藍洞餐廳享用「聖誕心願‧溫馨雙人下午茶」，每達五套用餐澎湖福朋喜來登將招待乙套予「家扶中心」慢飛天使及服務對象用餐，以實際行動分享愛與關懷，將聖誕的溫暖祝福傳遞，過一個溫馨的聖誕佳節！

12月21日(六)及22日(日)連續兩日於舉辦「聖誕心願‧海洋永續」市集，特具有特色攤商以環保永續、海廢手作、愛心公益主題結合前來共同參與，傳遞海洋永續觀念，更安排在地公益團體，包括魔豆小舖手作工坊、澎湖家扶中心、海洋公民基金會等單位一起共襄盛舉推廣公益。現場更有國際樂團獻唱多首經典聖誕歌曲，伴隨歌聲帶給大家歡笑與祝福，在市集上呈現各位精心製作的聖誕主題產品、發揮創意盡情佈置富有聖誕氣息的攤位，營造耶誕歡樂氛圍。

更將於12月21日晚間9點在Swave微浮酒吧(B2)舉辦【福朋送愛‧暖心演唱會】，特別邀請實力唱將林曉培現場演出，以經典名曲讚美佳節時光，活動當晚入場費，每位NT$800元(含飲品一杯)，12月18日前預訂享優惠價每位NT$600元，亦提供包廂服務。澎湖福朋喜來登也將亦販售限量愛心大使林曉培親筆簽名之聖誕襪，每支500元，限量20支，最大獎高達一萬7千5百元港景豪華雙人客房，感受濃濃聖誕氣息，愛心做公益還能一搏手氣拼大獎。聖誕襪之全額收入將捐助「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會澎湖家扶中心」，以實際行動回饋社會，將暖心祝福傳遞給需要幫助的天使與弱勢家庭。邀請大眾將這份美好心意傳遞給海島澎湖，一同共襄盛舉、歡慶佳節！

聖誕美食音樂饗宴

歡慶佳節時光，澎湖福朋喜來登精心為您準備一系列節慶饗宴，集結各餐廳及酒吧包括宜客樂海港百匯自助餐廳、藍洞餐廳、Swave微浮酒吧，推出各式豪華聖誕大餐、系列酒飲邀您共度佳節，還安排了聖誕驚喜，小朋友最愛的聖誕老公公、福朋吉祥物樂福龜將現身餐廳，發送可愛的聖誕糖果，還可以讓大小朋友合影留念。平安夜當日(12/24)邀請庇護工場魔豆小舖慢飛天使帶來組曲與舞蹈，帶給大家歡笑與祝福。藍洞餐廳悉心獻上豪華聖誕饗宴，12/22-12/25午晚間精選多道鮮美佳餚包含「聖誕心願‧海陸分享餐」內容包括南瓜濃湯、精選主廚沙拉、西班牙海鮮燉飯、爐烤春雞、聖誕心願造型甜點等及咖啡或茶，搭配國際樂團現場演奏，讓您浪漫度過聖誕佳節！Swave bar微浮酒吧則提供歐洲耶誕必備傳統飲品的熱紅酒「紅鼻馴鹿」，香料與紅酒濃濃的香氣，暖胃又暖心，盡享聖誕氛圍！