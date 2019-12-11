攜手旅行拼出幸福回憶 Bee with you親子童歡拼豆趣住房專案

放下生活匆忙的腳步，大小朋友攜手體驗台北城獨特之美，拼出獨一無二愛的印記。蜂巢於即日起至2020/6/30推出「Bee with you親子童歡拼豆趣住房專案」，每房每晚僅需NT$2,450起，除以優惠價格入住客房乙晚，另加贈代言人Q Bee拼豆DIY活動乙次，五顏六色繽紛拼豆，透過親子互動過程，激發出孩子無限可能潛力，親子童樂、回憶滿滿。

充滿舒適溫馨氛圍的蜂巢，擁有適合小家庭親子出遊的三人房及適合親子同樂的各項設施，包括復刻民國80年代的自助柑仔鋪，入住可免費品嘗多款懷舊零食，讓孩童一同參與父母的兒時記憶；備有多樣桌遊、賽車…等遊戲的星空童樂室，親子互動豐富多元。蜂巢位於台北後火車站商圈與鄰近寧夏夜市、大稻埕…等的絕佳地理位置，適合親子同歡探索城市旅行，體驗萬種風情的台北最佳首選。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「玩中學，透過旅行時讓孩子進行不同的生活體驗、創意活動，因應趨勢，蜂巢除擁有適合親子出遊的三人房及各項設施外，限時限量推出『Bee with you親子童歡拼豆趣住房專案』，讓平時忙於工作的父母與孩子增加親子互動，期望大人小孩同樂時，創造更多精采回憶，同時期冀刺激業績成長一成。」