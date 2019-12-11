Google台灣年度關鍵字　「我們與惡的距離」奪冠

圖/「我們與惡的距離」官方臉書 圖/「我們與惡的距離」官方臉書

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）Google台灣2019年度搜尋排行榜今天(11日)出爐，台劇「我們與惡的距離」劇情反映台灣現實社會多項議題，不僅受到高度討論，也讓劇名首度奪下Google快速竄升關鍵字總榜冠軍。

Google今天公布的台灣搜尋排行榜（Year in Search）是依照2019年期間搜尋量暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年(2018年) 12月至今年（2019年) 11月底。今年榜單整體而言仍聚焦於影劇內容的搜尋，其他熱門話題則橫跨體育、政經、民生等各個面向。

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格po文指出，在今年排行榜總榜中，影劇內容仍占了多個名額，排行榜第一名「我們與惡的距離」是台灣首部探討隨機殺人的社會寫實劇，取材自近年多起社會事件，也討論新聞產業困境、思覺失調症等議題，在全台成為熱烈討論話題。

另一方面，古裝劇依舊在全台引起熱搜，從快速竄升關鍵字上榜的「小女花不棄」(第4名) 、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」(第7名) 及「皓鑭傳」（第8名) ，可以看到今年受網友關注的劇情題材相當多元。

此外，中華隊在世界12強棒球賽一路殺進複賽，並創下一級賽事對南韓最大分數差距的贏球紀錄，讓「世界12強棒球賽」名列快速竄升關鍵字第3名。第2名的關鍵字則是「颱風」。

在快速竄升議題排行榜方面，「世界12強棒球賽」排名第1，「香港反送中」、「長榮罷工」分別登上第2、3名。「南方澳大橋斷裂」意外以及造成動畫產業重大損失的「京都動畫縱火案」引起網友高度熱議，分別排在第8、9名。

林雅芳指出，2020年總統大選在即，相關人物也獲網友高度關注。「韓國瑜」從九合一選舉到總統大選，連續兩年蟬聯快速竄升人物及快速竄升政治人物雙榜第一。參加國民黨黨內初選的鴻海科技集團創辦人「郭台銘」則以政治素人之姿，一舉登上快速竄升人物總榜以及政治人物排行榜第2名。

此外，韓國瑜競選辦公室發言人「何庭歡」，以及在國民黨內初選負責郭台銘陣營對外發言、後來名列親民黨不分區立委參選人的「蔡沁瑜」皆出身媒體圈，兩位亮眼的發言人引發網友熱搜，雙雙登上快速竄升政治人物排行榜。

電影排行榜方面，「小丑」登上快速竄升關鍵字總榜第9名及電影榜單第1名，由同名恐怖解謎電腦遊戲改編的國片「返校」和韓國黑色幽默驚悚劇情片「寄生上流」分占電影榜單第3、6名。

今年Google也公布台灣網友們常用來搜尋解決辦法的「如何...」、「怎麼...」年度關鍵字快速竄升排行榜。在「怎麼...」排行榜中，除了包括過去熱搜和消除身體病痛與不適有關的「頭痛怎麼辦」、「鼻塞怎麼辦」等，更能看到網友們運用「怎麼...」來查詢生活、習俗及娛樂相關問題的資訊，例如「紅包怎麼包」等。