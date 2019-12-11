在宜蘭南方澳漁港有一群為臺灣漁業默默貢獻的外籍船員們，他們來自印尼、菲律賓、越南等國家。為表達感謝與關懷，由漁業署、海巡署、宜蘭縣政府及蘇澳區漁會等單位合作，特別於歲末年終之際，在南方澳漁港共同舉辦外籍船員聯歡活動，邀請外籍船員們同樂，氣氛溫馨。
聯歡活動除有烤肉活動外，並提供伴唱及舞臺設備，讓外籍船員上臺高歌表演，臺上臺下不分你我，大家互動和交流，彼此能更認識，也能體驗各國不同文化，和樂融融！漁業署並於現場發送環保材質的小提袋，包裝著頭巾、肥皂禮盒感謝外籍船員辛勞的付出，更印製四國語言之漁船日常生活用語小冊子及外籍船員權益宣導小卡，期使外籍船員遵守我國法令並瞭解自身權益。另蘇澳區漁會亦準備抽獎活動，提供衣服、刮鬍刀、香皂、棉被、睡袋、浴巾等實用的獎品，現場外籍船員迴響熱烈。
漁業署王正芳副署長在致詞時除提前祝賀耶誕佳節愉快外，特別強調外籍船員為海上工作的重要夥伴，將持續請漁船主加強關心外籍船員的生活照顧，倘外籍船員遭遇不當對待，可撥打1955勞工諮詢申訴專線，或向蘇澳區漁會反映請求協助。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
漁業署與蘇澳漁會共辦歲末活動 邀外籍漁工同歡
在宜蘭南方澳漁港有一群為臺灣漁業默默貢獻的外籍船員們，他們來自印尼、菲律賓、越南等國家。為表達感謝與關懷，由漁業署、海巡署、宜蘭縣政府及蘇澳區漁會等單位合作，特別於歲末年終之際，在南方澳漁港共同舉辦外籍船員聯歡活動，邀請外籍船員們同樂，氣氛溫馨。