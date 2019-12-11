僑光科大「移見鍾情-2019繼光商圈東協成果展」12/13登場

僑光科技大學為善盡大學社會責任並培養學生創意、創新與創作的實作能力，於本(12)月13-14日與台中市政府經濟發展局、繼光商圈、東協廣場共同合作，在「東協廣場」6樓盛大舉辦為期兩天深具特色的「移見鍾情-2019繼光商圈東協成果展」活動。本次活動主要展示本校執行教育部大學社會責任計畫-「國際友善商圈—繼光商圈發展新意象」兩年的執行成果，活動開幕中同時邀請具東南亞特色舞蹈團體及學生社團進行一系列精采表演活動。

本次成果展主要展場包括「微電影區」、「海報攝影區」、「實作區」、「成果區」等四個展區，其中「微電影區」主要展示本校學生與東南亞移工及外籍學生合作拍攝的微電影或紀錄片作品；「海報攝影區」則展示學生透過實際與東南亞移工與外籍學生接觸及認知後，所設計的海報與攝影作品；「實作區」主要讓參觀民眾透過實際手作輕土公仔與手鍊等進一步認識東南亞文物、「成果區」則主要展示本校兩年來執行計畫的重要靜態設計作品。

繼光商圈張進鑫主委表示，繼光(含週邊)商圈隨著都市與商業發展環境的變遷，每到假日已成為東南亞移工休閒與消費重要的聚集場域，為推動商圈發崛東南亞價值及促進商圈發展，同時也讓本國民眾能更進一步認識東南亞移工，繼光週邊商圈十分歡迎並肯定僑光科大兩年來透過與商圈共同合作，舉辦多場創意市集活動並與商圈多家店家進行實質的合作，有效促進商圈發展。

這次「移見鍾情-2019繼光商圈東協成果展」活動，除總結了僑光科大師生與商圈兩年的合作成果外，更進一步達成推動繼光週邊商圈成為「國際友善商圈」目標。（ 新聞轉載自新住民全球新聞網）