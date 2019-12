批香港監警會「有明顯缺陷」 國際專家組集體辭職

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導)香港反送中的五大訴求之一「成立獨立調查委員會追究警方濫權」未獲港府同意,堅持透過「既有機制」來審視,為平息憤怒,今年9月港府廣邀國際權威專家加入監警會。今(11)日專家團發出聲明,表示「監警會缺乏獨立調查權力和能力,無法使警隊提供證據」,即日起請辭。

《法新社》報導,5位來自英國、加拿大、紐西蘭及澳洲的權威警政專家12月11日發出聲明表示,赴港3個月以來,由於監警會的權利及調查能力存在明顯結構性限制,包括無法直接傳喚證人,需仰賴警隊及其他管道提供證據及事實等,專家組無法與監警會就調查報告協調出合適方式,不能滿足身處一個重視自由權利的香港公民對於監察警務人員的要求,因此決定集體正式辭職(formally stand aside from its role)。

專家組進一步表示「完整獨立的調查會更適合這樣的一個艱巨的任務」,直接打臉港首林鄭月娥。

香港監警會公佈的5人國際專家小組,以來自歐康納爵士(Sir Denis O'Connor)為首, 於2008至2012年間擔任女王陛下警察監察局總督察,奉命調查2011年英國大騷亂等。

其他四位成員包括:新西蘭警察行為獨立調查局(IPCA)主席兼法官杜哈迪(Colin Doherty)、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會 (LECC)總監亞當斯(Hon Michael F Adams QC)、英國基爾大學自然科學研究院院長兼教授史托特(Clifford Stott),以及加拿大公民監察執法協會(CACOLE)前主席邁克奈利(Gerry McNeilly)。