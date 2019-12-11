【台灣2020大選】黃國昌質疑韓國瑜岳父未繳2百萬補償金　韓陣營: 又是烏龍爆料

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）時代力量立委黃國昌今(11)日召開記者會，出示國產署於2002年給大通砂石公司的公文，他指出，公文要求大通繳交非法占用的新台幣282萬餘元使用補償金，但最後一毛都沒繳。

關於國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬家族大通砂石公司「非法占用國有地又不繳補償金」。韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新今天回應說，又是不求甚解的烏龍爆料，只要是依法必須繳納的補償金，大通砂石公司都已繳納。

中央社報導，黃國昌上午再度針對李佳芬家族砂石案召開記者會，他指出，李佳芬父親李日貴所開的大通砂石公司，長期非法占用國有地，且2000年至2002年，補償金一毛未繳，2002年7月至2006年4月，補償金僅繳新台幣4萬7042元。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋及發言人鄭照新，上午在國民黨中央黨部召開記者會回應此事。鄭照新指出，這又是不求甚解的烏龍爆料，黃國昌拿舊資料，卻沒有告訴大家後續發生的事情。

鄭照新指出，這幾筆補償金被國有財產局認定後，大通砂石公司有依法做出申復，後來國產局再度會勘，發現現場大部分堆積的機具跟土方屬於隔壁施作堤防工程的工程公司，大通砂石公司只佔有一點點，後來已經重新認定。

鄭照新也出示國有財產局台灣中區辦事處雲林分處於2006年重新認定的公文，以及補償金繳納收據，並指出，只要是依法必須繳納的補償金，大通砂石公司都有繳，被認定為不是大通砂石公司的土方、機具，怎麼會要大通砂石公司給付補償金？

鄭照新也表示，大通砂石公司依法申復的時間是2002年2月2日，解除列管時間是2006年5月10日，但是韓國瑜是在2002年1月31日卸任立委，且當時執政黨是民進黨，難道是民進黨放水？

王淺秋則指出，黃國昌過去對於砂石案的爆料都被證實是錯誤指控，甘於淪為民進黨的分機、打手，那是黃國昌的權利。試問岳父30年前的家務事到底關現在參選人什麼事，況且很多都是錯誤資訊，黃國昌只是在欺負一個80幾歲的老人。如果有問題，歡迎直接提告，若拿不出證據就請道歉。

另外一方面，韓國瑜妻子李佳芬與岳父李日貴，9日委由律師到雲林地檢遞狀，提告三立電視台新聞副總高明慧、主持人廖筱君等人加重誹謗罪。這是李佳芬第4次對媒體人提告。

中央社引李佳芬的委任律師郭羿廷說，三立電視新台灣加油政論節目及三立新聞的多則報導，指韓國瑜與李日貴盜採砂石，甚至說韓國瑜夫妻利用權勢，變更濁水溪的河川地，更嚴重的是直接影射李日貴，涉及廖姓村長的命案，這是此次提告的言論事實。

郭羿廷受訪時表示，三立新聞電子報提到，有一名二崙鄉廖姓村長，在抗爭盜採砂石後死亡，還說這名村長抗爭後曾被人半路攔截、毆打，影射他是被人毆打致死。實際上這名廖姓村長是當兩任村長後，過十幾年才因病過世，三立新聞電子報所述內容，與事實明顯不符。

郭羿廷說，三立公司未盡查證的義務，誤導閱聽大眾，受李佳芬與李日貴委託，控告三立新聞副總高明慧、李天怡、總監蔡菀瑩、政論節目主持人廖筱君及編輯林紫洵等人，妨礙名譽加重誹謗罪。

另一名李佳芬委任律師郭瓊茹說，這是李日貴第一次提告。三立新聞的報導，讓觀眾看了，會覺得李日貴殺人，讓李日貴感到心痛與生氣。李佳芬對自己先生韓國瑜從參選高雄市長後，被不斷抹黑與不實指控，也感到心痛，因而才決定提告。

連同此次提告，李佳芬已是第4次告媒體人。