換個心態更好睡 美國研究：樂觀的人睡眠品質更好

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）涼涼的冬天讓人想一直待在被窩裡。而根據一篇2019年8月刊載於《科學日報》的研究顯示，樂觀與更好的睡眠有顯著正相關，越樂觀的人睡眠品質越好、睡眠時間也越長。

該研究為美國伊利諾伊大學學者所進行，透過調查瞭解樂觀程度與睡眠情況的關聯性。研究者以年齡介於32-51歲的3,500位的成人為對象，設計五分制正／負面語句，分數從6（最不樂觀）到30（最樂觀）不等，共10個項目測量參與者的樂觀程度。針對整體睡眠質量和時間進行評估，包括失眠症狀、入睡困難以及每晚的實際睡眠時數。

結果顯示，越樂觀的人越覺得自己有充足的睡眠(每晚睡6-9小時)，其中有74%自認沒有失眠症狀，且白天嗜睡的情況也較低，且每增加一個標準差的樂觀分數，擁有良好睡眠品質的機率就會增加78%。

林口長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸表示，越樂觀的人對自己的睡眠品質感到越滿意，而好的睡眠有益於穩定情緒、維持良好的身心狀態。該研究團隊先前的研究也發現樂觀的人心血管較健康，證實樂觀不僅有益於心理健康也對身體健康有所幫助。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，樂觀與悲觀往往是個性所造成，但樂觀是可以練習的，例如遇到事情的當下感到悲觀、無望，不妨換個想法或提醒自己「是我想的太負面了？」，都是很好的自我提醒及練習正向思考的方法，建議民眾平常多練習可幫助自己擁有好的睡眠品質。

她提醒，睡眠環境與氣氛的營造很重要，應避免因燈光、電視聲響、睡前喝牛奶攝取過多水分需起床如廁而影響睡眠，切忌起身運動，反而產生令人提神的正腎上腺素更無法入眠。