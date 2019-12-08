近8成到新南向國家服務 副總統表揚青年海外志工

陳建仁副總統7日下午出席「108年青年海外和平工作團表揚暨博覽會」，肯定青年朋友們攜手並肩，克服語言隔閡及文化差異，秉持最純真的服務理念，展現最強大的團結力量，為改變世界貢獻心力，並期勉臺灣的年輕人一起加入海外志工的服務行列，把理想跟專長化為關懷國際的具體行動，讓大家看到臺灣年輕人利他及奉獻的精神，為自己與臺灣帶來更多友誼。

副總統提到，今年首次組隊參賽即獲獎的輔英科技大學「不顧一切的勇氣」團隊，由3位護理背景的大學生前往印尼服務。團隊在社區舉辦衛教講座宣導防疫措施，以及正確的飲食和拒菸觀念，還透過心肺復甦術的實際模型操作指導，藉由自身的醫護專業，協助居民疾病防治，促進良好的生活型態和健康。

副總統進一步說明，另外，他的學弟妹-臺大公衛學系蟲媒傳染病實驗室是今年獲獎的團隊之一，團隊除運用公共衛生所學知識外，還與「舊鞋救命協會」攜手合作，評估「舊鞋救命協會」對當地民眾進行衛生教育的成果，並針對評估結果提出改善方法，同時實施衛生教育，讓當地民眾有很好的預防認知，維持居家和個人的健康和整潔，改善環境狀況，減少傳染病的感染率，也改善了居民的生活，這樣由學術單位及民間團體共同合作的模式，非常值得讚賞。

副總統提到，今年除了教育部補助逾千名青年外，還有高中、大專校院自行組隊，共計301個青年團隊，3,609人次進行海外服務，其中，近8成是到新南向國家實施服務，為政府推動「新南向政策」奠定了很好的基礎。(新聞轉載至新住民全球新聞網)