移工自製「眼裡都是錢」仲介玩偶 籲勞動部斷開剝削鏈

（圖/ 翻攝自台灣移工聯盟 臉書專頁） （圖/ 翻攝自台灣移工聯盟 臉書專頁）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣移工聯盟12月8日發動移工大遊行，要求政府廢除私人聘僱制度，改由政府對政府（G to G）直接聘僱。遊行自國民黨黨部出發，途徑民進黨中央黨部，最後抵達勞動部，要求正視移工遭剝削問題。

台灣引進外籍移工至今已30年，而現行的聘僱制度，移工在母國透過仲介，支付介紹費及高額仲介費用才能來台工作，根據計算，移工在3年合約中需支付高達新台幣6萬元。

我國政府廢除移工每3年出國1次的相關規定後，私人仲介仍向移工收取新台幣2萬元至9萬元不等的「買工費」。

台灣移工聯盟表示，私人仲介橫亙在雇主與移工之間，藉由資訊的壟斷來獲取極大的利潤，並且在許多案件中，原本應該「服務」移工的仲介，卻反而輾壓了移工的權益。

本次遊行吸引超過500名移工參加，遊行中，移工自製眼裡都是錢的仲介玩偶格外顯眼。

活動於下午1點半開始，先至國民黨中央黨部遞交故事書，隨即步行經民進黨黨部，抵達勞動部前表達訴求。

勞動部回應，現行移工引進制度多元，包括仲介委託、自行引進或勞動部的「直接聘僱聯合服務中心」，協助雇主順利自行聘僱外籍勞工，並提供各國語言諮詢、代轉代寄申請案件等服務。

若仲介違規額外超收費用，並有具體事證，本地政府及勞動部都不會姑息。

進階閱讀：數百移工新南向國家辦事處前抗議 盼廢除私人仲介制度

進階閱讀：印尼移工7月起可直聘 省時省錢勞資雙贏