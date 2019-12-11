海水升溫影響　海中含氧量下降恐引發生態系危機

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）全球氣候變遷與人類活動對各地帶來各種影響，有些問題雖然一開始不太容易發現，但是會慢慢地造成重大生態危機，「沈默」的海洋就是其中一個。

國際自然保護聯盟(IUCN)警告，由於氣候變遷造成海水溫度升溫，加上大量的養分污染，海洋中的含氧量因此受到影響，嚴重影響鮪魚、旗魚與鯊魚等海中生物的生存。根據組織的取樣，大約700處海洋點目前正面臨低氧問題，然而在1960年代時卻只有45處。

長久以來，研究就已經顯示農業與工業製造的磷肥與氮肥在排入海洋後會影響海中的含氧量，尤其對近海、海岸地區的影響最大，不過近年來隨著氣候變遷狀況惡化，兩者互相作用之下讓情況變得更為嚴峻。

海洋本身就有吸收熱能、調節溫度的功能，但是隨著大氣中的溫室氣體濃度增加讓全球均溫上升，也跟著升溫的海洋再也無法容納足夠的氧氣，科學家預估，在1960年與2010年之間的50年間，海洋的平均含氧量下降了2%，部分熱帶地區的下降幅度竟高達40%。

對大部分運動量大、行動快速的鮪魚、旗魚而言，含氧量下降會危及生存，迫使他們移動到海洋上層獲取氧氣，但是如此一來反而會成為過度漁撈的受害者，不過對水母這類的生物來說反而是個福音，海中的氧氣如果持續下降，生態系的平衡會完全被打亂。

IUCN的Minna Epps指出，即使在人類遵守最嚴格排放規範的情況下，海中的含氧量仍然會持續減少，而如果排放狀況持續，2100年前海中仍將喪失大約3%到4%的平均含氧量，在熱帶地區狀況會更為嚴重，這些偏偏又是生態系物種最多樣的地區。

IUCN呼籲正在參與COP25的各國領導人迅速採取行動，報告的共同作者Dan Laffoley說，海洋生態系正面臨極大的壓力，唯有認真面對溫室氣體排放的問題，並全力處理養分污染的問題，才能避免含氧量下降的區域繼續擴大。