【楊蕙如案】斥張善政造謠　謝長廷嗆: 若有證據「我可以辭職」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨副總統候選人張善政，前天(9日)與前外交部長歐鴻鍊召開記者會，抨擊關西機場事件中，駐日代表謝長廷推卸責任。對此謝長廷臉書發文闢謠，並稱若對方提出證據，他可以辭職公開道歉。

謝長廷今(11)日在臉書表示，張善政和歐鴻鍊在記者會上說「關西機場事件，立法院曾要求謝長廷返國報告備詢，但謝理都不理，不尊重立法院」，對此謝長廷直指「這點純屬造謠。」

謝長廷要張歐兩人提出「什麼時候立法院有通知我回去報告備詢？通知什麼時候要回去？」並說如果有提出具體日期，他可以辭職公開道歉。

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綜合《自由》與中央社報導，謝長廷感嘆，歐鴻鍊曾在電台節目說「謝長廷為逃避責任，一直在外面説蘇處長有憂鬱症」，對此他曾宣布，只要歐鴻鍊提出他說這種話的具體日期與地點，他可以即刻辭職，但歐鴻鍊卻從此消失，現在「又跑出來造新謠，令人遺憾。」

謝長廷9日另一篇發文則說謝系早已宣布解散，並引用蘊含佛法的名句「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」表達心情，據稱張善政曾經直接留言回應「謝代表，塵埃是您自己招惹的」，兩人正式槓上。

「卡神」楊蕙如涉嫌在網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，駐日代表謝長廷日前表示，跟他毫無關係。國民黨副總統參選人張善政9日表示，請外交部長吳釗燮命令謝返國向立法院報告蘇啓誠案，不要護短。

張善政9日上午召開「從蘇啟誠事件看蔡英文政府的外交政策與作為」記者會，並邀請前外交部長歐鴻鍊、前駐紐大使介文汲與會。

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中央社引述張善政在會中表示，

已故前駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，當時立法院就曾要求謝長廷返台報告，但謝卻置之不理，現在楊蕙如案爆發後，謝長廷又很快切割，完全未回應民眾想知道的重點，就是是否把蘇啓誠當擋箭牌，利用楊蕙如帶風向。

張善政表示，希望謝長廷不要再閃躲，把跟楊蕙如的關係，以及自己在蘇啓誠案中扮演的角色講清楚，也請吳釗燮命令謝長廷返國，向立法院報告，尊重民意。

歐鴻鍊則指出，蘇啓誠輕生後，立法院曾要求謝長廷返國報告備詢，但謝理都不理，外交部應該命令謝長廷返國，但是外交部卻沒做，他認為外交部不尊重立法院。

另外，歐鴻鍊也表示，蔡政府目前陷入美國會救台灣的迷思，非常危險，因為美國現在國際影響力大幅滑落，台灣邦交國斷了7國，很多國際組織也無法參加，美國根本幫不上忙。

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