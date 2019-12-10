天成文旅-繪日之丘 小小旅館達人體驗

旅行是最佳的生活教育，大小朋友攜手探索不同以往的旅遊體驗，創造親子互動同歡的精彩時刻。天成文旅-繪日之丘自即日起推出「小小旅館達人體驗 兩天一夜住宿專案」每房每晚NT$4,999起，除可享有優惠價入住各式客房乙晚，更可體驗小小旅館達人活動，在活動中成為旅館達人，孩童親身體房務服務及餐桌禮儀…等各項工作，從基本折毛巾、簡單整理床鋪、擺放沐浴備品到餐桌禮儀奉茶給父母，透過專業講師講解操作，在學習中，對於不同職業與項目有更加的認識，留下難忘童樂美好回憶。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「天成文旅-繪日之丘外觀設計猶如美術館，並有積木飯店美名，深獲親子客群喜愛，除優質服務外，10~34坪寬闊客房空間更是備受肯定。此次推出小小旅館達人體驗活動，讓小朋友從體驗中感受生活，留下難忘回憶。第一天活動大小朋友可選擇饒富童趣代言人DIY拼豆課程或代言人DIY彩繪課程，藉以過程讓小朋友學習肌耐力及發揮創意，第二天則是小小旅館實作，由於天成文旅-繪日之丘外觀猶如積木所打造的美術館，首先安排積木遊戲來訓練小小旅館達人的腦力及增進手指靈活，進而到房務學習、餐桌禮儀及奉茶服務，讓孩童不僅是一般消費者，結合服務過程教育，一邊操作一邊學習，寓教於樂，領導兒童體驗角色扮演，成為優秀專業的旅館達人，親子雙方享受美好度假時光，帶走不一樣的回憶，期冀此專案活動提高業績約為一成。」

「小小旅館達人體驗 兩天一夜住宿專案」

銷售日期：即日起至售完為止

活動期間 : 2020/1/18(六)~2020/1/19(日)

★親子三人房 NT$4,999+10% ★溫馨家庭房 NT$5,799+10%

★輕逸三人房 NT$6,199+10% ★豪華家庭房 NT$6,399+10%