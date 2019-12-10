網路掀繁體簡體字論戰 中國教育部：由繁趨簡是趨勢

（台灣英文新聞 / 文化部 綜合報導）強化繁體字識讀，近年來在中國引發討論，政協日前也提出在小學推展繁體字識讀教育的提案，但中國教育部近日作出回應，指逾半民眾閱讀繁體字並無困難，更指「由繁趨簡」乃是趨勢，直接打臉此項提議。

換日線3日刊出一篇由Mark Lin撰寫的文章，討論繁體與簡體字引發的政治論戰。作者提到，最近中國律師陳秋實在網路上公開倡議學習繁體字，再掀熱議。陳秋實認為，簡體是為了快速消除文盲而衍生，既然自己已非文盲，理當學習更高階的漢字。對於網民批評他在裝逼，陳更回嗆，「中國人連傳統中國字都丟了，你連逼都不算。」

中央社提到，中國網路也出現了嘲諷簡體字的順口溜，如「親人不見面（亲），聽話不用耳（听），豐收沒有糧（丰），開關沒門板（开関），困也不閉眼。」

據報導，中國教育部以統計資料支撐其論點，指在閱讀繁體字上，「基本沒有困難」與「有些困難但憑猜測能讀懂大概意思」的民眾佔了近六成（58.69%），「困難很多」的則為41.31%，多落在西部地區。

人民網引述中國教育部說法，指簡體字經過多方整理篩選與試行，具歷史繼承性與深厚群眾基礎，「漢字由繁趨簡的發展演變趨勢十分顯著」。言下之意並不認同所謂簡化漢字「因簡害義」、破壞漢字之美的說法。教育部更強調，即便認識繁體字，若未經專門訓練、文化知識學習，同樣不能理解中華傳統文化。