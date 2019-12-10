新北技職教育再攀高峰 全國技藝競賽勇奪7職種冠軍

今(108)年全國高級中等學校技藝競賽，新北市共 有51位選手榮獲金手獎及78位選手榮獲優勝的好成績，其中更在 「電腦繪圖」、「網頁設計」、「模具」、「電腦軟體設計」、「電 腦修護」、「汽車噴漆」及「造園景觀」等7個競賽職種奪得第1名 的佳績，成績相當亮眼。

新北市今年獲得金手人數創歷史新高，比去年成長了9支金手獎座， 合計129位得獎者，金手獎獲獎數為歷年之最， 是升格為直轄市以來的最佳成績。教育局張明文局長表示，新北市自 103學年度起推出「金手培訓計畫」，學生透過學校平日的技能、 抗壓性的培養，再加上本市金手培植計畫的挹注， 讓就讀本市技術型高中的學生得以在五大類技藝競賽上奪冠。 新北市今年度獲金手獎前三名的學生及金手獎前三名的指導老師將由 市府全額補助赴海外進行技能研習與產業實習。

「電腦軟體設計」冠軍新北高工資訊科傅永傑分享說， 當大家還在玩樂的時候，我就已經決定踏上選手這條不歸路，並且開 始不斷的練習和自我挑戰，這不是我第一次比賽了， 我必須拿下第一。「電腦修護」冠軍格致高中李宸緯認為，當選手的 練習路途上會遇到很多不順遂、困難或是很累的時刻， 但是都必須堅持下去，才會有機會能夠在比賽中脫穎而出。「 汽車噴漆」冠軍三重商工汽車科黃昱凱表示，比賽講求細心度、 完整度和速度性，自己從零開始學習噴漆的基礎知識和技能，透過不 斷的練習和模擬賽，漸漸將自己的實力累積起來， 才能在競賽中得到好成績。模具冠軍指導老師新北高工姜禮德老師說 每個學生獲獎都絕非偶然， 選手的認真與執著是指導老師願意長時間陪伴與付出的動力。

泰山高中負責全市「汽車噴漆」與「電腦修護」職種培訓，其中「 汽車噴漆」職種透過北部唯一國家級乙級標準的訓練基地培訓， 讓新北選手囊括該項職種前3名之獎項， 共獲得5金手3優勝的佳績。另外， 電腦修護職種也奪下第1名的殊榮，共獲得4金手4優勝。 106學年度新設立的樟樹國際實中， 也在本次技藝競賽中擊出全壘打，首屆畢業生共9位選手參賽並全數 獲獎，更在商業類「電腦繪圖」職種搶下第1名的榮耀。

新北市政府教育局自108年度開始，透過新北市「贏得未來‧ 技職人才」計畫，以「扎根技職、專業技職、國際技職、 跨域技職與創新技職」五大面向培育具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才。期待透過計畫的推動，讓新北 市技職教育走在全國之先，成為全國技職教育推動的搖籃。