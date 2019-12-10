中國爆2例H9N2流感病例　台灣疾管署：這幾個地區列為第二級警示

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）世界衛生組織（WHO）於日前公布，中國通報新增2例H9N2病例，2名案例分別來自福建省和安徽省，發病前皆有禽鳥接觸史。疾管署提醒，國人前往中國時，應避免生食禽肉和雞蛋，並注意個人衛生。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午在疫情週報指出，世界衛生組織（WHO）於12月4日公布中國於11月12日及22日各通報新增1例H9N2病例，為中國本流行季（十月起）首2例新型A型流感病例。

兩名個案間無流病關聯，分別為福建省三明市4歲女童，本年10月26日發病，病情輕微；另1例為安徽省阜陽市5歲女童，11月12日發病，現已康復，兩病例發病前皆曾有家禽或家禽屠宰場暴露史。

疾管署表示，雖人類H9N2病例多為輕症，但今年3月首度有報告引起嚴重肺炎案例，為江蘇9歲男童，有活禽市場接觸史，民眾仍須保持警覺。

目前疾管署將中國安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

疾管署提醒，國人前往中國時，應落實「5要6不」原則，「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」為不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。