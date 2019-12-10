2020代表色揭曉！世界動盪禍首竟是它　設計人配色指南搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導）2020代表色彩揭曉！由撫慰人心在亂世中提供庇護所的經典藍獲得，該色彩公司將全世界的焦慮和壓力歸咎於一個更普遍的敵人：科技。

2020年適逢台灣總統大選，近日是否感到心浮氣躁呢？國際知名色彩公司Pantone公佈2020年代表色為經典藍（19-4052 Classic Blue），他們已連續21年選出年度代表色，其結果在媒體的推波助瀾下更大大的影響了時尚、室內設計、工業設計等領域，讓色彩不再只躍然紙上。



歷屆經典色（圖/Pantone）

Pantone公司表示，經典藍的優雅來自於它的簡單，突顯了現代人在新時代對於建立一個可靠，穩定的基礎的渴望，也帶給人類靈魂一絲寧靜及安詳並提供了庇護所。

Pantone色彩研究所（Pantone color Institute）的執行董事長Leatrice Eiseman強調，我們身處需要真相跟信心的時代，這也是經典藍帶來的穩定跟自信，讓人產生十分可靠的感覺。同時，經典藍也鼓勵我們想得更深入，從多方面思考事情並且增加對話流動性。

紐約時報指出，Pantone沒有太過具體地解釋為什麼人們會覺得“不穩定”。政治上的動盪或許是這些震動的明顯原因，但Eiseman表示，“我們並不認為這是一則政治信息。”Pantone的決定與彈劾案、大選或英國脫歐都無關，也不是對藍色民主黨的暗暗支持。 相反，Pantone把全世界的焦慮和壓力歸咎於一個更普遍的敵人：科技。

無論外界如何動盪，找尋內心的平靜一直是人類畢生課題。在該網站也可以看見經典藍的5組配色指南，現在讓我們來看看專業的推薦吧！



配色指標：01.思考 （圖/Pantone）