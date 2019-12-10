透過照片聽見泰國清邁女性心聲 北藝大生獲教育部優勝獎

曾律綺手工製作照片錶框，回贈給說故事的護士Ploy（圖/ 教育部青年發展署） 曾律綺手工製作照片錶框，回贈給說故事的護士Ploy（圖/ 教育部青年發展署）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部青年發展署「大專校院學生國際體驗學習計畫」鼓勵大學生在校期間，可以在學校系統性課程或專案活動引導下，自主規劃赴國外探索及體驗。國立臺北藝術大學美術系二年級曾律綺今年以「她的一張照片」為主題獲得優勝。

曾律綺在泰國清邁找到4位不同身份、職業和年齡的女性，彼此認識後說明計畫精神，請對方分享一張自己照片背後的故事，並再手工製作照片外框，錶框後以新的形式回贈給說故事者，這樣的紀念品併存視覺與觸覺饗宴。

曾律綺表示，這是她期盼的壯遊，探索、發掘屬於一個城市的故事，再把這個故事，說給下個漫遊者聽。

其中一位說故事人，身為護士的Ploy表示，雖然照片中的地方不是真的日本寺廟，但最深刻的是和家人一起享受當下的快樂」讓曾律綺隨即感受到，原來「地方不重要，重要的是和誰一起」，人與人之間的關係是需要透過一些媒介來聯繫和維持的，可能是一個地方、電影或話題。

曾律綺表示，她沒料到一張照片和故事的感性力量是如此巨大，然而此趟計畫中遇見的4位受訪者都是受過教育、英文流利的女性，清楚自己想要的是什麼，這正是翻轉性別不平等的關鍵。

曾律綺期望自己未來延伸計畫精神，以這4位受訪者為翻譯窗口，了解更多泰國弱勢或高齡女性的處境，或與女性關懷民間團體、社會企業等結合，為更多東南亞底層女性發聲，讓她們都能「追求自我的興趣和理想、信念」，走出一條屬於自己的道路。