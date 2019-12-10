越籍女子網戀遇詐騙 苗栗保全協警聯手阻詐150萬

日前彰化銀行潘姓保全員竹南分行遇1名武姓女子(越南籍看護工、46歲，月收入約2萬元)表示欲領取包裹，由於銀行已無承辦該項業務，經保全員向武女解釋，武女轉而撥打手機後，又改口向保全員詢問臨櫃匯款業務，潘姓保全員懷疑武女遭詐騙，連忙向苗栗縣警察局竹南分局中港海口所報案，中海所獲報立即派員警到場，成功破解詐騙伎倆，保住武女辛苦積攢的積蓄。

苗栗縣警局中海所員警接獲轄區銀行通報，1名臨櫃匯款女子疑似碰到詐騙集團，中海所所長林明德、副所長黃鼎宏立即趕往現場。

經了解武女經由越南朋友介紹於網路APP聊天室認識1名自稱在美國開飛機的男網友，男網友向武女表示有寄一件包裹要給武民，包裹裡有金項鍊等首飾，但該包裹卡在海關，要武女先行匯款美金5萬元交給海關，海關才會把包裹放行寄給武女，事後男網友會再匯款還給武女。

武女不疑有他，遵循男網友的指示前往彰化銀行準備貸款及匯款，經員警耐心為其解說，此為詐騙集團慣用的詐騙手法，及時打消武女轉帳匯款的意願，武女非常感謝員警及保全員的積極熱心作為。

彰化銀行此次協助阻詐成功，竹南分局特別頒發感謝狀，感謝金融機構阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙，在此呼籲民眾，詐欺集團經常以「假徵婚(交友)」的手法，假冒外籍網友誘騙熟齡女子，透過交友軟體搭訕，以甜言蜜語和噓寒問暖攻勢，讓被害女性對歹徒產生依賴與信任，接著假藉各種名義求助匯款，若遇有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，避免遭詐騙。（新聞轉載自新住民全球新聞網）