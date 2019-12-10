齊心反賄選 移民署邀請新住民參一「咖」

移民署雲林縣服務站利用家庭教育日的機會邀請雲林地檢署，一同進行反賄選宣導。(圖片：雲林縣服務站提供) 移民署雲林縣服務站利用家庭教育日的機會邀請雲林地檢署，一同進行反賄選宣導。(圖片：雲林縣服務站提供)

隨著明(109)年的總統、副總統選舉日期逐漸接近，為了避免首投族新住民們因對法令不熟悉而誤涉賄選陷阱，移民署南區事務大隊雲林縣服務站利用家庭教育日的機會邀請雲林地檢署，一同進行反賄選宣導。

另特別請來大陸新住民咖啡講師徐慧馨，教導新住民們親手磨製、烘焙咖啡豆。現場洋溢著濃濃的咖啡香，讓新住民們透過品嘗手做咖啡，感受到臺灣這片土地的溫暖醇厚的人情味。

隨著科技進步，賄選的花招也越來越多元，因擔心新住民們常因語言及風俗文化的不同而涉入賄選。今天的法規宣導課程中，雲林縣專勤隊隊長趙志成首先介紹了不同的賄選態樣，提醒新住民日常生活中常見的賄選陷阱。

雲林地檢署政風室劉孟政主任接著說明賄選相關罰則，也提到檢舉賄選，總統、副總統部分最高可領取1500萬的獎金，立委選舉的部分也有1000萬的檢舉獎金，鼓勵大家踴躍反賄選，一起為「淨化選風」而努力。

現場除了法規宣講外，雲林縣服務站也特別邀請陸籍新住民徐慧馨，帶領現場的新住民們與家人共同體驗製作咖啡的過程。

徐慧馨來到雲林古坑已經20多年，目前在樟湖國小擔任咖啡課程講師，今天她特別準備了親手栽培、烘製的咖啡豆與現場的新住民分享，鼓勵新住民們也能在臺灣這片土地上成長茁壯。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，為落實新住民關懷，服務站每個月皆舉辦家庭教育暨法令宣講課程，以多元豐富的課程內容，幫助新住民更快適應在臺生活。隨著大選的接近，為了避免新住民不小心誤觸法網，特別加強宣導反賄選的重要性。期望新住民也能夠擁有正確的法治觀念，為廉潔的選舉風氣而努力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）